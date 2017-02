FDN : « Des quotas contre génocide et coups d’Etat »

08-02-2017

«En conformité à une correspondance de juillet dernier du Conseil national de sécurité, le recrutement de 2016 a considéré les quotas de 60% pour les recrues de l’ethnie hutu et 40% pour celles de l’ethnie tutsi en vue de la parité », a déclaré le colonel Gaspard Baratuza, porte-parole du ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants (MDNAC), ce mercredi 8 février, lors d’un point de presse.

Pour le colonel Gaspard Baratuza, cette mesure vise la restauration des équilibres au sein des corps de défense et de sécurité. Il soutient qu’elle est intervenue à la suite du recensement de la haute chambre du Parlement.

Il a évoqué l’article 257 dans son alinéa 2 selon lequel seul le Sénat a la prérogative de veiller au respect des équilibres ethniques dans les institutions de l’Etat.

«Pendant une période à déterminer par le Sénat, les corps de défense et de sécurité ne comptent pas plus de 50 % de membres appartenant à un groupe ethnique particulier, compte tenu de la nécessité d’assurer l’équilibre ethnique et de prévenir les actes de génocide et les coups d’Etat. »

Le porte-parole du MDNAC affirme que c’est dans cette même logique que, au sein de la police, 60% de candidats tutsi et 40% de candidats hutu ont été recrutés.

Signalons que 109 candidats, dont un de l’ethnie twa, pour la catégorie des officiers ; 366 pour celle des sous-officiers et 1100 pour celle des militaires de rang ont été retenus.