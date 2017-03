Escroquerie en bande organisée

05-03-2017

Le ministère de la Sécurité publique a organisé, ce samedi 4 mars, un point de presse pour mettre en garde de nouveau contre une forme d’escroquerie récurrente.

D’entrée de jeu, Moïse Nkurunziza, porte-parole adjoint de la police, a indiqué que cinq escrocs ont été appréhendés, jeudi dernier, dans un bistrot du quartier Inss en zone Rohero, vers 9 h du matin en pleine action.

Selon lui, ces malfaiteurs avaient déjà dépouillé leurs victimes d’une somme de 15.800.000 Fbu en leur vendant de fausses pierres précieuses. Et d’expliquer comment la bande fonctionne : « Ce réseau est constitué d’au moins 5 personnes. La 1ère étape est l’identification de la victime (nom et prénom, parents, frères et sœurs, tantes et oncles, résidence…) ».

Ces escrocs, fait savoir Moïse Nkurunziza, n’oublient pas de se renseigner sur le niveau d’études de leur victime, mais également sur le patrimoine de la personne à escroquer.

La 2ème étape, indique-t-il, est la répartition des tâches au sein du groupe. La première personne se fait passer pour un entrepreneur vivant à l’étranger qui voudrait investir dans le commerce des pierres précieuses. « Il appelle la victime, se présente et dit chercher une personne de confiance qui parle bien le français et qui pourrait l’aider dans son business sur place. »

Des opérations bien préparées

La deuxième personne du groupe se fait passer pour un vendeur de pierres précieuses. « Pour le cas qui nous concerne, celle-ci a prétendu être de nationalité congolaise de la famille des Banyamulenge. »

La 3ème personne est l’acheteur de ces pierres précieuses. Celle-ci ne s’exprime qu’en français « pour que la victime tombe complétement dans le piège. » La 4ème personne sera le commissionnaire et la 5ème, l’expert chargé de jauger la qualité de ces pierres précieuses.

Moïse Nkurunziza a conclu ce point de presse en appelant la population à plus de vigilance et surtout à se méfier des inconnus qui leur promettent par téléphone de monter un projet de vente ou d’achat de pierres précieuses, de leur donner un emploi, de laver des clichés noirs pour avoir des dollars, de leur vendre des permis de conduire ou tout autre document tenant lieu de diplôme.

Et d’inviter toute victime d’une escroquerie de ce genre à se rendre à la police judiciaire afin de vérifier si les auteurs déjà arrêtés ne seraient pas ceux qui l’ont dépouillé.