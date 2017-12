Tout droit vers l’amendement de la Constitution

18-12-2017

Le chef de l’Etat a lancé solennellement, le 12 décembre à Bugendana, la campagne pour le référendum de la Constitution de la République. Un événement qui a suscité des polémiques.

A la place longtemps destinée à la construction de l’aéroport international, la population était au rendez- vous depuis le matin du 12 décembre 2017. Pas de signes distinctifs des partis politiques comme c’était habituel au cours des cérémonies.

Tout l’exécutif réuni, parlementaires, la plupart des partis politiques et société civile, diplomates et simples citoyens, tous attendaient, certains avec impatience l’allocution du président.

Dans son discours, Pierre Nkurunziza est revenu sur les raisons qui, selon lui, justifient la révision de la Constitution actuelle. « Les partis politiques, la société civile ainsi que la population, à travers le dialogue inter burundais, tous avaient souhaité que la constitution soit révisée.»

Il a aussi expliqué les raisons qui ont motivé ce projet de révision de la constitution par voie référendaire.

« Certains articles de la Constitution actuelle ne sont plus compatibles avec le temps que nous vivons que ce soit au niveau national ou régional. C’est dans cette optique que nous avons pris acte des demandes de la population burundaise pour la réviser.»

Pierre Nkurunziza a souligné que seuls quelques articles ambigus vont être retouchés.

« Les articles en rapport avec la démocratie, la protections des minorités, la paix et la sécurité, les libertés politiques des opposants, la souveraineté nationale ne sont pas concernés par cette révision. » C’est ainsi qu’il a invité tous les citoyens sans exception à participer à cette activité citoyenne. Mais avec une mise en garde :

« Nous profitons de cette occasion pour mettre en garde ceux qui seront tentés de faire obstacle ou faire échouer cette activité en actes ou en paroles. Qu’ils sachent que c’est une ligne rouge à ne pas dépasser. J’appelle les autorités de la base jusqu’ au sommet d’être vigilantes et être prêtes à traduire devant la justice ces personnes. »

>>Les réactions

Gaston Sindimwo : «Franchir le Rubicon »

Le premier vice-président de la République appelle tout le monde à aller voter cette nouvelle Constitution. « Et de voter oui. Néanmoins ceux qui voteront non c’est leur choix, nous sommes en démocratie.» Pour ceux qui disent que ce n’est pas le moment, Gaston Sindimwo assure qu’à un certain moment il faut franchir le Rubicon, arrêter de retarder ce qui doit être fait et aller à l’essentiel. Toutes les couches sociales ont été associées dans le processus d’élaboration de la nouvelle Constitution qui est l’émanation de la volonté du peuple.

Agathon Rwasa : «Un forcing »

Selon le premier vice-président de l’Assemblée nationale, cette campagne référendaire est plutôt un forcing avec une Constitution taillée sur mesure pour une seule personne. Agathon Rwasa déplore que cette nouvelle loi demeure jusqu’ici inconnue du public et fait savoir qu’il ne battra pas campagne pour ou contre. Il appelle néanmoins les Burundais à plus de discernement et juger sur l’opportunité ainsi que la valeur ajoutée dans ce referendum.

Pacifique Nininahazwe : «Cela aggrave la crise »

Selon cet activiste des droits de l’Homme, l’annonce de la campagne référendaire est une douche froide pour le processus de dialogue. Pour Pacifique Nininahazwe, le président Nkurunziza force ses solutions et aggrave la crise. Sa Constitution a été rejetée en 2014, il veut la faire passer sans discussion et sans possibilité de modification. « Son projet menace gravement l’équilibre né de l’Accord d’Arusha de 2000. »

Hamza Venant Burikukiye : «Souveraineté de la Nation»

Le porte-parole de la plateforme intégrale de la société civile Pisc-Burundi indique que l’amendement de la Constitution relève de la souveraineté de la nation. Hamza Venant Burikukiye assure que cette révision est l’émanation de la volonté du peuple et personne n’a le droit ni le pouvoir de contrarier un peuple souverain.

Analyse : Une révision vaille que vaille

Bujumbura continue sur sa lancée, contre vents et marées. Les élections de 2020 arrivent à grands pas et il faut tout organiser pour ce grand rendez-vous.

Cette semaine a été bien chargée avec une ordonnance qui fixe le montant des cotisations de chaque citoyen pour les prochains scrutins. Ainsi que le fameux lancement de la campagne référendaire.

Le président Nkurunziza indique dans son discours que seules les dispositions contraires à l’évolution politique du Burundi seront soumises au référendum. « Celles qui renforcent la démocratie, l’Unité et la cohésion sociale, qui protègent les minorités et l’opposition seront sauvegardées. »

Mais plusieurs analystes voient tout simplement un ticket gagnant que s’offre le président. Avec cette nouvelle donne, les compteurs sont remis à zéro. Et le président pourra rester aux commandes pendant 14 bonnes années à venir, au grand dam des leaders des partis politiques de l’opposition qui ne savent plus où donner de la tête.

Ils avaient protesté contre la « troisième » candidature du président en 2015, qu’ils ont jugée illégale et illégitime. On se souvient des manifestations dans les rues de Bujumbura pour protester « contre un mandat de trop».

Aujourd’hui, c’est une opposition groggy qui assiste impuissante à ce qu’elle appelle forcing électoral. Pour le pouvoir en place, imperturbable c’est « au nom de la souveraineté nationale et de la volonté du peuple».

Il indique que la communauté internationale en général et l’EAC en particulier n’ont qu’à bien se tenir éloigné de cette question purement nationale.

Sauf que cette même Communauté internationale s’est impliquée pour trouver solution à la crise burundaise. La médiation/facilitation mandatée par l’EAC essaie depuis deux ans de permettre aux Burundais d’en finir avec la crise.

Mais avec cette révision de la Constitution, il est fort aisé de constater que la marge de manœuvres de la facilitation se réduit. La population quant à elle continue à vivre la crise économique de plein fouet. Les bailleurs de fonds ont fermé le robinet et les investisseurs ont peur.

La politique actuelle est à l’austérité. Le Chômage galopant, la hausse des prix avec plus d’impôts et maintenant de cotisations. Les Burundais ne savent plus à quel saint se vouer.