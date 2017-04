Dossier Ntaryamira : «Les temps ne sont pas favorables pour l’enquête»

06-04-2017

Le Burundi a commémoré ce jeudi 6 avril le 23ème anniversaire de l’assassinat du successeur du héros de la démocratie. Il a trouvé la mort dans le crash de l’avion du président rwandais Habyarimana. La vérité se fait toujours attendre.

«Le dossier sur la mort du président Cyprien Ntaryamira est complexe. Son traitement doit être fait minutieusement tout comme la préparation de l’assassinat l’a été», a fait savoir Philippe Nzobariba, porte-parole du gouvernement.

C’était juste après la messe de requiem à la cathédrale Régina Mundi et les cérémonies de dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de feu Ntaryamira au Palais du 1er novembre.

Il regrette que le Burundi ne puisse pas mener des investigations sur le territoire rwandais. Cependant, il assure que le dossier sur la mort de Ntaryamira ne sera pas jeté dans les oubliettes. Il s’agit, affirme-t-il, de la justice pour la vie des hommes et celle des intérêts des citoyens burundais, français et rwandais.

M. Nzobonariba dit que les relations entre le Burundi et le Rwanda ne favorisent pas l’enquête. Et de soutenir que la lumière sur ce dossier nécessite la coopération entre Bujumbura, Kigali et Paris.

«Les Burundais ont perdu leur président et deux ministres. Le Rwanda dans la mesure où l’attentat a été perpétré sur le territoire et la France en raison de la nationalité des deux pilotes».

«Cyprien Ntaryamira n’était pas un citoyen ordinaire»

Pierre-Claver Nahimana, secrétaire général du Frodebu, famille politique du président Ntaryamira, rappelle que le successeur de Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu, n’était pas un citoyen ordinaire. Il exhorte les autorités à se mettre en contact avec l’Etat rwandais pour clore le dossier. Il dit que son parti ne compte pas cesser à réclamer des enquêtes.

«Quand bien même il était de notre parti, Ntaryamira était président de la République. Il appartient au gouvernement de s’investir pour que la lumière éclate sur ce dossier».

Dans son homélie, Mgr Evariste Ngoyagoye, archevêque de Bujumbura a déploré la recrudescence de la violence. A un parterre d’autorités politiques, diplomatiques, militaires,… il a rappelé le caractère sacré de la vie humaine.

«Beaucoup de gens meurent au Burundi. C’est regrettable. Quand nous tuons, nous nous disons que c’est terminé. Cependant, nous oublions l’au-delà».

Signalons que le président Ntaryamira et deux de ses ministres ont été victimes, avec le chef de l’Etat rwandais Juvénal Habyarimana, d’un crash du Falcon 50 avion de ce président, dans la nuit du 6 avril 1994, en provenance de Dar-Es-Salaam où s’était tenu un sommet régional des chefs d’Etat.