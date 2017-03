Des sympathisants de Rwasa traqués

22-03-2017

Une dizaine est incarcérée depuis début mars au sud et au centre du pays, accusée d’avoir tenu des réunions non autorisées. Le porte-parole d’Agathon Rwasa parle d’une chasse à l’homme.

Les faits remontent au dimanche 5 mars 2017 dans la zone Kazirabageni de la commune Nyanza-lac. Des sympathisants d’Agathon Rwasa, dont Gordien Habarugira, chef des Fnl en commune Nyanza-lac, Léonidas Manirakiza, chef des jeunes au sein des Fnl dans la même commune, Pascal Ndayikeza, chargé de l’idéologie dans les régions de Buragane et Moso, Antoine Ngiriyabandi, Etienne Mboneye, André Ndayisaba, Gérard Niyonsaba et Jean-Marie Ndayisaba, rendent visite à Prosper Bayisenge alias Nkorokoro, leur ami qui a récemment perdu deux enfants. Ils sont accompagnés par Jean-Marie Nimubona, incarcéré actuellement à Nyanza-lac et Aaron Niyokwizigira, des amis upronistes.

Arrivés sur place, ils sont accueillis, selon des témoins, par une vingtaine de sympathisants de Rwasa. Ils passent de bons moments ensemble et chacun rentre chez lui dans le calme. Le lendemain la traque commence. Des agents du SNR, de la police et des Imborekure arrêtent un à un ceux qui sont allés visiter Bayisenge. « Certains ont été arrêtés sur la route, d’autres chez eux et d’autres encore sur leur lieu de travail », confient nos sources. En tout, huit personnes sont arrêtées le 6 mars et conduites au cachot de Nyanza-lac.

Interrogatoire musclé et tortures

Sur place, confient nos sources, ils sont battus à mort, torturés, interrogés sur la teneur de leur réunion, mais tous rétorquent qu’ils étaient là pour une simple visite. Une source proche du cachot témoigne sous anonymat : « Nous entendions des cris, la nuit. C’était insupportable. Les victimes appelaient au secours et demandaient pardon…» Bien plus, d’après des sources concordantes, les victimes reçoivent des coups de barre de fer et d’autres métaux. « L’un d’eux m’a confié qu’il a senti une douleur atroce dans le dos. Ses bourreaux venaient de le frapper avec une barre de fer qui l’a déchiré.»

Jeudi 9 mars 2017, Pascal Ndayikeza est, à son tour, arrêté sur son lieu de travail, au service d’Inspection. « Des gens ont débarqué à bord d’une pick-up et l’ont ligoté. Ils sont allés fouiller chez lui avant de le conduire au cachot. C’est là que nous avons appris que le premier groupe arrêté venait d’être transféré à la prison de Makamba », témoigne une de ses parentés, les larmes aux yeux. Dans la foulée, Gordien Habarugira et un autre sympathisant de Rwasa sont arrêtés dans la localité de Rubindi. M. Habarugira a été également transféré à Makamba, mercredi 15 mars. Ils sont tous incarcérés à la prison centrale de Makamba, accusés de tenir une réunion non autorisée et d’atteinte à la sûreté intérieure. Ils doivent comparaître incessamment.

Arrestations et attaques à l’arme blanche

Le centre du pays n’est pas en reste dans ces emprisonnements. Célestin Sindayigaya, président du Fnl en commune Kiganda, Siméon Vyemo et Berchmans Nibasumba, ont été arrêtés, lundi 13 mars, sur la colline Kayange par Fabien Butoyi, le chef de zone. « Il était accompagné de l’administrateur communal et de policiers. Ils ont fouillé leurs maisons juste après les voir arrêtés », témoigne une source sur place.

Dans la soirée du 14 mars, un certain Salvator Nzobonimpa, sympathisant de Rwasa, habitant la colline de Nyabibuye de la commune de Butaganzwa en province Kayanza, a été attaqué à la machette par des inconnus. D’après ses proches, l’attaque s’est passée à 400m de son domicile vers 20h. « Il a reçu des coups à la tête et sur les bras. » Ce qui est bizarre, s’étonne notre source, c’est que la victime avait sur lui 600 mille Fbu et des téléphones portables, mais ses agresseurs n’ont rien volé. Salvator Nzobonimpa est en train de recevoir des soins à l’hôpital de Musema.

Pour Aimé Magera, porte-parole d’Agathon Rwasa, c’est la chasse à l’homme contre les membres du Fnl qui continue. « Presque toutes les victimes sont accusées de tenir des réunions illégales sans plus de précision ou d’explication. Il n’y a donc aucun argument pour les arrêter. C’est de l’abus du pouvoir. »

Il soutient que ces arrestations ne visent qu’à provoquer leurs membres pour justifier une répression massive : « Nous avons des preuves que des listes de nos membres à arrêter sur tout le territoire ont été dressées. » Et de demander à la communauté internationale la libération pure et simple de leurs membres et la protection du peuple burundais en général et les Fnl en particulier, cibles du pouvoir depuis des années.

Même son de cloche de la part de Lazare Ndereyimana, 1er secrétaire du parti Uprona en province Makamba, qui assure que les deux membres de sa formation politique n’ont pas commis de délit. «Ils répondaient à une invitation d’un voisin qui avait perdu les siens. Nous demandons donc à la justice de les relâcher.»

Contacté Jean Claude Nduwimana, administrateur de la commune Nyanza-Lac, n’a pas voulu s’exprimer. «Le dossier est au niveau de la justice. Je n’ai pas le droit de dire quoi que ce soit.» Même son de cloche de la part de Gad Niyukuri, gouverneur de la province Makamba. Toutefois, il demande à ses administrés de ne pas se cacher derrière les partis politiques lorsqu’ils commettent des crimes. «La responsabilité est individuelle.»