CNARED : « L’échec de la 4ème session d’Arusha était prévisible »

10-12-2017

Dans un communiqué sorti le 9 décembre, au lendemain de la fin de la 4ème session du dialogue inter-burundais à Arusha, le Cnared a vertement critiqué le comportement de certains participants : « Nous condamnons le mépris des délégués du pouvoir de Bujumbura affiché envers le facilitateur. »

Il précise que la 4ème session s’est soldée sur un échec, suite à l’absence d’un agenda clair, l’annonce de signature d’un accord sans véritables négociations, la seule collaboration avec le pouvoir de Bujumbura pour désigner les participants et l’absence des parties au conflit, etc.

Le Cnared s’adresse de nouveau aux présidents de l’EAC, notamment le médiateur dans le conflit burundais, Yoweri Museveni, et le président du sommet de l’EAC et président Tanzanien, John Pombe Magufuli. « Il faut qu’ils usent de toutes les forces de pression morale, politique et économique, y compris l’instauration d’un embargo, pour contraindre le président de s’asseoir avec son opposition pour établir la paix au Burundi et dans la sous-région », dixit le président du Cnared.

Le Cnared appelle les Nations unies à s’impliquer davantage dans la recherche d’une solution négociée au conflit politique inter-burundais en renforçant la facilitation par une équipe d’experts en la matière à défaut de prendre définitivement cette question en main.

Pour rappel, le Cnared a boycotté le 4ème round du dialogue inter-burundais qui s’est déroulé du 27 novembre au 8 décembre. Il invoquait notamment la non inclusivité, la dénaturation du conflit, l’absence de consultation des belligérants au conflit, l’annonce qu’il serait le dernier et sanctionné par un accord en l’absence des belligérants.