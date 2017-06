Bujumbura abrite la 8ème conférence de l’EAC sur le pétrole et le gaz

07-06-2017

Il se tient, depuis ce mercredi 7 juin, une conférence des Etats de la communauté est-africaine sur le pétrole et le gaz, dans la ville de Bujumbura.

Côme Manirakiza, ministre de l’Energie et Mines, fait savoir que cette rencontre biennale, de trois jours, a pour entre autres objectifs d’analyser les différents facteurs susceptibles de promouvoir le secteur du pétrole et du gaz.

Il indique que les pays de l’EAC en possèdent des quantités importantes. « Pas mal de gaz en Tanzanie, du gaz méthane au Rwanda et du pétrole en Tanzanie et en Ouganda. » Et de préciser que le Burundi en est encore à la prospection.

M. Manirakiza évoque l’existence de l’or noir dans le sous-sol burundais : «Différents rapports de recherche montrent des indices de pétrole dans le bassin du lac Tanganyika. »

La dernière conférence avait eu lieu au Rwanda en 2015. Et quant à la première, au Kenya en 2003.