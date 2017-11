AMEPCI : «L’approche de la CVR, pas tout à fait adéquate»

18-11-2017

La CVR a récemment recueilli des dépositions dans les provinces Muramvya et Ruyigi. Pour Aloys Batungwanayo de l’Association pour la mémoire et la protection de l’humanité contre les crimes internationaux, il faut une autre approche.

«Nous comptons légèrement 2.305 déposants dans la commune Muramvya. Et 2.323 dans la province de Ruyigi», a fait savoir Mgr Jean Louis Nahimana, président de la Commission Vérité et Réconciliation. C’était ce vendredi 17 novembre, lors d’une conférence de presse sur le bilan des dépositions dans les provinces Muramvya et Ruyigi.

Par commune, indique-t-il, 250 déposants sont de la commune Bukeye, 602 en commune Kiganda, 545 en commune Mbuye, 590 en commune Muramvya et 308 en commune Rutegama.

Quant à la province de Ruyigi, 518 personnes s’en sont remis à la CVR en commune Butaganzwa, 193 en commune Butezi, 342 en commune Bweru, 518 en commune Gisuru. Et de rapporter 177 cas de déposition en commune Kinyinya, 241 en commune Nyabitsinda, 363 en commune Ruyigi. Ce prélat déplore le nombre des déposants en province Ruyigi : «Il n’est pas satisfaisant.» Il évoque un manque de temps.

Selon lui, la CVR a retrouvé à Mushikamo en commune Rutegama et à Bugarama de la commune Muramvya quatre fosses communes. Dans la zone Mushikamo, des ossements étaient visibles à la surface. Et d’ajouter que la population de ces localités a contribué à la reconnaissance de ces endroits macabres.

«Un travail partiellement fait»

Pour Aloys Batungwanayo, représentant légal du collectif des associations des victimes Amepci (Association pour la mémoire et la protection de l’humanité contre les crimes internationaux), il y’a de quoi s’inquiéter sur la durée des travaux de la CVR : «La loi qui la régit prévoit la fin de ses travaux en une année».

Il s’interroge à ce propos si la vérité sur les crimes commis au Burundi sera connue d’ici-là. Et de renchérir : «Avec le travail partiellement fait, va-t-elle réussir à réconcilier le peuple burundais ?»

D’après lui, il manque à la CVR une méthodologie d’approche adéquate. Ce ne sont que les victimes, affirme-t-il, qui se confient à la CVR. Il regrette que les autorités, les présumés planificateurs de différentes massacres ne témoignent pas.

C’est un obstacle: «La vérité ne sera pas connue.» Il appelle la CVR à changer sa méthodologie pour attirer les intellectuels. Et surtout, insiste-t-il, penser à une approche pour connaître ce qui n’est pas dit.

La CVR avait déjà obtenu jusque-là des dépositions dans 4 provinces : 472 en mairie de Bujumbura, plus de 5.000 dans la province de Ngozi, 3.168 à Karusi, 1.624 dans celle de Mwaro.