« Amakuru y’Iwacu » fête son 10.000ème abonné

22-02-2017

Iwacu Web Radio et RNW ont le plaisir d’accueillir le 10.000ème abonné à notre édition quotidienne.

En effet, à côté des milliers de lecteurs qui viennent sur le site Iwacu écouter « Amakuru y’Iwacu », d’autres préfèrent s’inscrire via whats’app et recevoir directement nos informations sur leurs téléphones. Avec les partages de fichiers audio, le nombre d’auditeurs est plus élevé.

« Ceci est une preuve de l’engouement pour nos informations », a commenté AK, le directeur d’Iwacu qui rappelle que tous les jours de nouveaux auditeurs s’inscrivent dans le système ».

De son côté Adrien Trocmé de RNW Media, le partenaire d’Iwacu pour ce projet, est heureux que ce dispositif innovant ait proposé aux jeunes burundais une information fiable sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur Whats’app où le flot constant de nouvelles et parfois de rumeurs a inondé le quotidien des Burundais depuis 2015.

L’objectif d’IWR est de fournir toujours une info vérifiée, équilibrée, diversifiée au plus grand nombre en audio et kirundi.

AK et AT ont félicité chaleureusement l’équipe de l’IWR pour leur professionnalisme salué par tous les auditeurs.

Cette équipe est constituée par des journalistes chevronnés issus de plusieurs radios (Bonesha, Rema, Renaissance, etc.)

Ces 10 000 abonnés sont atteints le jour où est commémoré le triste anniversaire (7 mois) de la disparition de Jean Bigirimana, qui comptait parmi le staff initial des journalistes. Iwacu montre avec ce projet que malgré l’adversité il mobilise tous ces efforts pour informer au mieux son public.

Pour recevoir « Amakuru y’Iwacu » sur votre téléphone mobile, il vous suffit de:

1. Ajouter le numéro suivant à votre liste de contacts de votre GSM : + 257 76 002 004.

2. Ouvrir l’application WhatsApp et envoyer un message à ce numéro avec votre nom + la mention « abonnement ».

3. Il n’y a rien d’autre à faire : nous nous occupons de l’activation de votre compte. Vous commencerez à recevoir nos émissions quotidiennes en direct sur votre smartphone.