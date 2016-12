Attaque du 11 décembre 2015 : une année après, le doute persiste

19-12-2016

A l’aube du 11 décembre 2015, quatre camps militaires sont attaqués. La répression sera sanglante. Les associations de défense des droits de l’homme accusent les forces de l’ordre qui nient toujours.

Ce matin du 11 décembre restera dans les annales des habitants de Bujumbura. La capitale se réveille groggy. La nuit a été longue. Peu de citadins ont fermé l’œil. La nuit a été ponctuée de nombreux coups de feu. Les rumeurs vont bon train. La tentative de coup d’Etat est encore dans toutes les mémoires. Mais il n’y a pas eu de coup d’Etat. Plus tard on apprendra que quatre camps ont été attaqués. Le premier à être attaqué est situé à Ngagara en commune Ntahangwa, le second étant l’Institut Supérieur des Cadres Militaires (ISCAM), le troisième le Camp Base Logistique des Forces de Défense Nationale (BLFDN), tous les deux sont dans la zone Musaga, commune Muha et le quatrième étant le camp Mujejuru, dans la province Bujumbura.

La ville, ce matin de décembre, se réveille donc sous le choc. Ceux qui ont le courage de sortir de leurs parcelles butent sur l’horreur. A Ngagara, Nyakabiga, Musaga, une vision d’horreur : dans les rues, les caniveaux, les terrains vagues, des corps, des corps et toujours des corps… Via whatsap, les téléphones, les habitants de la ville s’échangent des infos. La ville est glacée par l’horreur. Personne ne sait ce qui s’est passé, et tout le monde est à l’affut des informations.

Répression, poursuites, affrontements,…

Selon le porte-parole de l’armée le colonel Gapsard Baratuza, lors de ces attaques, 12 assaillants sont tués et 21 capturés. « Ils avaient l’intention de s’attaquer aux camps militaires pour se procurer des armes et des munitions pour libérer ensuite des prisonniers dans différentes prisons. »

Dès le matin du 11 décembre, des gens, surtout des civils, sont exécutés par des policiers dans les quartiers dits contestataires, surtout à Nyakabiga et Musaga. Le bilan officiel parle de 87 morts, dont 8 militaires. Mais d’autres sources, des organisations de la société civile principalement, tant locales qu’internationales, parlent de centaines de civils tués et enterrés dans des fosses communes.

Dans plusieurs quartiers, les habitants accusent les forces de l’ordre d’avoir arrêté vendredi tous les jeunes qu’ils rencontraient et de les avoir exécutés délibérément, plusieurs heures après l’attaque des camps militaires. D’autres témoignages parlent de vols, et même de viols lors des fouilles perquisitions. Ce que la police rejette. Son porte-parole affirme qu’il n’y a pas eu de victimes collatérales.



Une énième commission d’enquête…

Le 17 décembre 2015, le Procureur général de la République, Valentin Bagorikunda, a mis sur pied une commission chargée d’enquêter sur ces faits, notamment sur les allégations d’existence des fosses communes. Le 10 mars 2016, il rend public son rapport. Selon lui, l’attaque du 11 décembre a été organisée par un groupe d’hommes armés inconnus, ainsi que leurs commanditaires. Il précise 79 combattants ont été tués, ainsi que 4 militaires et 4 policiers. Pour cette commission, les personnes retrouvées mortes dans les zones de Musaga , Ngagara et Nyakabiga, après l’attaque contre les forces de sécurité, étaient des combattants. D’après ce rapport, les combattants tués n’ont pas pu tous être identifiés. « Ils ont été enterrés par l’administration dans les cimetières connus de Kanyosha et Mpanda, hormis ceux qui ont été enterrés en commune de Mukike et un à Mujejuru. Ceux qui ont pu être identifiés ont été remis à leurs familles », indique Valentin Bagorikunda. D’après le rapport de la commission d’enquête, les allégations faisant état de l’existence des fosses communes dans lesquelles auraient été enterrées les personnes décédées le 11 décembre 2015 n’ont aucun fondement.



Une enquête non convaincante…

En effet, souligne son rapport, « les endroits cités ont été visités et plusieurs personnes ont été interrogées et les informations recueillies ont prouvé suffisamment l’inexistence de ces fosses communes. » Cette commission parle de 87 personnes, aussi bien des civils que des militaires ou policiers, ayant participé aux combats ou ayant fourni une aide indispensable à ces derniers, qui ont été appréhendées et traduites en justice. Elles sont incarcérées dans la prison de Muramvya.

« Cette commission d’enquête est la dernière en date d’une série de telles commissions au Burundi qui ont passé sous silence les abus généralisés commis par les forces de sécurité », a déclaré Daniel Bekele, directeur de la division Afrique à Human Rights Watch. « Ces enquêtes ont dissimulé des abus commis par des agents de l’État et n’ont pas mené à la justice. » Human Rights Watch a documenté en détail les meurtres du 11 décembre et n’a trouvé aucun indice suggérant que les victimes avaient participé aux attaques contre les installations militaires.