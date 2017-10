Vive les amis du Burundi et honni soit qui mal y pense

30-09-2017

Des milliers de gens dont la plupart étaient des sympathisants du parti au pouvoir ont fait ce samedi 30 septembre une marche manifestation dans la capitale Bujumbura. Objectif : remercier les amis du Burundi pour leur soutien à Genève et s’insurger contre la résolution de l’UE.

«Nous remercions les pays africains et asiatiques pour leur position en faveur du Burundi à la récente session du Conseil des Nations Unies pour les droits de l’Homme. Et disons non à la résolution de l’Union européenne et les pays comme le Rwanda et le Botswana qui l’ont soutenue». Tels sont les slogans qui ont été scandés par ces manifestants.

Point de rassemblement de ces sympathisants du parti au pouvoir, le Place des Nations unies en face de la Permanence nationale du Cndd-Fdd à Ngagara. Ces manifestants venus des différents quartiers de la capitale Bujumbura ont par la suite pris le boulevard du Peuple Murundi et se sont dirigés vers la Place de l’Indépendance.

Leurs slogans étaient entrecoupés de chansons à la gloire du président Pierre Nkurunziza. Les femmes, banderoles à la main et d’autres agitant des drapelets du Burundi ont ouvert la marche. Des hommes tenant également des drapelets du Burundi et de l’EAC au rythme de la musique.

Différentes personnalités dont le conseiller principal à la présidence chargé de la communication, Willy Nyamitwe, l’assistant du ministre de l’Intérieur, Térence Ntahiraja, l’administrateur de commune Mukaza, des députés, le conseiller principal du maire de la ville ainsi que d’autres cadres du gouvernement ont pris part à cette marche manifestation.

Les pays voisins comme la Tanzanie et la RDC ont été applaudis pour avoir dit oui à la résolution du groupe de pays africains. Ces pays se sont mis ensemble avec d’autres pays africains et asiatiques pour faire front aux ’’occidentaux’’. Ce qui n’est pas le cas pour le Rwanda et le Botswana voués aux gémonies pour leur soutien à la résolution de l’Union européenne contre Bujumbura.

Ces manifestants ont tenu à le démontrer, ils se sont arrêtés devant l’ambassade du Rwanda et ont entonné l’hymne national et celui de la Communauté est-africaine. C’est sous des huées et des slogans hostiles au Rwanda, sous commande d’un MC que la foule a quitté cet endroit.

«C’est à cause de la ’’dépendance économique’’ que ces deux pays africains ont voté pour la résolution de l’UE», a déclaré Térence Ntahiraja, assistant du ministre de l’Intérieur.

Selon lui, le gouvernement burundais n’acceptera jamais la résolution de l’UE. «Je profite de cette occasion pour faire un clin d’œil à la CPI de ne pas tomber dans le piège des occidentaux et par voie de conséquence causer le désordre en Afrique».

Ces manifestations font suite à l’adoption, cette semaine, de deux résolutions sur le Burundi au Conseil des Nations unies pour les droits de l’Homme. La première a été proposée par un groupe de pays africains et l’autre est essentiellement soutenue par l’UE.