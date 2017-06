Session d’Entebbe, une consultation de plus ?

05-06-2017

Les délégués des organisations de la société civile en exil ont participé, du 24 au 25 mai, à Entebbe, à une rencontre organisée par la facilitation. Certains saluent cette rencontre. Mais pour un politologue burundais, elle n’a été qu’une perte de temps.

Après ces deux journées de briefing, les organisations de la société civile en exil ont fustigé le document présenté par le bureau de la facilitation au début des travaux et l’ordre des points qui y figuraient. Ils disent ne pas comprendre comment certains acteurs consultés présentent la situation prévalant au Burundi comme étant une situation normalisée.

Pour elles, il est important que le bureau de la facilitation reconnaisse que la situation sociopolitique, économique et humanitaire prévalant au Burundi est plus que jamais préoccupante et que l’urgence est d’arrêter la violence et la catastrophe humanitaire en cours.

Et de poser des conditions préalables pour qu’il y ait une véritable résolution pacifique de la crise burundaise : l’arrêt immédiat des violences et des discours de haine, la suspension immédiate du processus de révision de la Constitution, l’arrêt de la révision du Code de procédure pénale, la suspension des activités de la CVR au Burundi, la définition objective du conflit burundais et du contexte sécuritaire, l’identification objective des véritables parties prenantes au conflit burundais et la levée immédiate des mandats d’arrêts internationaux émis depuis la crise de 2015 contre les responsables de ces organisations, etc.

Concernant l’arrêt des violences, ces organisations estiment que Bujumbura n’est plus à même de protéger sa population et demandent à la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est de conjuguer ses efforts avec l’UA et l’ONU pour que la résolution du Conseil de Paix et Sécurité de l’UA visant à déployer la Mission Africaine de Prévention et de Protection au Burundi (MAPROBU) soit réactivée le plus rapidement possible.

« La facilitation n’a pas à s’ingérer dans la désignation des représentants des groupes… »

Bien plus, ces organisations demandent le déploiement des 228 policiers tel que décidé par le Conseil de sécurité de l’ONU et des observateurs des droits de l’homme de l’UA et du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme.

Et de conclure qu’il faut le rétablissement immédiat de la liberté de la presse et d’expression conformément à la Constitution et à l’Accord de paix d’Arusha ainsi que l’arrestation et la traduction en justice des commanditaires et exécutants de la destruction des médias, mais également la réhabilitation des infrastructures des médias détruits.

Pour Pacifique Nininahazwe, président du Focode, cette rencontre a, au moins, montré à la facilitation que même en l’absence des leaders sous mandats émis par la justice burundaise, des vérités sont dites : « C’est une erreur grave de chercher à personnaliser notre lutte comme le fait Nkurunziza. C’est une lutte d’un peuple et toutes les parties doivent être équitablement respectées. »

Selon M. Nininahazwe, la facilitation n’a pas à s’ingérer dans la désignation des représentants des groupes, elle a plutôt le devoir de protéger les délégués. Et de saluer la lucidité et la solidarité de leurs représentants à Kampala. Quant aux résultats, conclu-t-il, on les mesurera dans le comportement ultérieur de la facilitation.

Analyse

« Les idées de la société civile sont connues de tous. Ils ont rédigé beaucoup de déclarations depuis le début de la crise. La médiation les connaît déjà », assure le politologue Achille Barancira.

La vraie question, pour M. Barancira, est de savoir à quoi cela sert d’inviter des gens dont on connaît déjà les positions ? Et de constater que la médiation fait perdre du temps aux gens : « Elle connaît bien le problème, mais s’empêche de le résoudre. On joue sciemment aux prolongations, dans l’entre temps, le 3ème mandat fait son bonhomme de chemin. » Pour ce, il suggère le changement de la médiation : « On ne peut rien attendre d’une facilitation qui a déjà pris parti. »

Aujourd’hui, soutient ce politologue, tout laisse à croire que l’irréparable peut se commettre d’un moment à l’autre au Burundi, mais ni cette facilitation, ni la région, ni l’UA, ni même le Conseil de sécurité, personne ne semble prendre la chose au sérieux. « Quand on est sérieux, on ne peut pas passer deux ans à seulement dire qu’on est préoccupé par la détérioration d’une situation alors qu’un système est, quant à lui, occupé à tuer en toute impunité. » Et de conclure qu’un devoir de responsabilité s’impose plus que jamais. Au stade actuel, les Burundais veulent du concret, plus de déclarations souvent sans suite ni effets.

« La médiation déplace sciemment les vraies questions »

Un autre politologue abonde dans le même sens : « La médiation a pris parti au conflit au lieu de rester neutre et à la hauteur des enjeux de la crise. » Le problème, explique le politologue, c’est le troisième mandat illégal du président Pierre Nkurunziza et ses conséquences (assassinats, disparitions forcées, exil, fermeture du champ médiatique, muselage des « redresseurs des torts de l’Etat », asphyxie de l’économie, mise en quarantaine du pays, etc.). « La médiation déplace sciemment les vraies questions, alors que le troisième mandat est le nœud du problème. »

Et de souligner son scepticisme sur les retombées positives de cette rencontre d’Entebbe : « La politique obéit à une logique de rapport de force. Aujourd’hui, ce rapport de force n’est pas là. Personne ne négocie quand il n’y est pas contraint. » De surcroît, constate ce politologue, le Conseil de sécurité des NU, l’UA, la région, tous semblent dubitatifs à l’idée de contraindre sérieusement Bujumbura.