Rumonge : des défis pour certains centres de santé

19-10-2017

Difficulté d’accessibilité, manque d’eau potable, de matériel, des bâtiments non achevés ou exigus, des ruptures de stock de médicaments. Tels sont les défis auxquels sont confrontés certains centres de santé.

Le centre de santé de Mwange en commune de Rumonge vient de passer dix ans sans être achevé. La population de cette colline s’indigne. Selon Louis Kamwenubusa, chef de zone Kizuka, il a besoin des portes et des fenêtres ainsi que le matériel technique qui sera fourni par le ministère de la Santé. D’après lui, la population parcourt 5 km pour atteindre le centre de centre de santé le plus proche. Le taux de mortalité est très élevé sur cette colline. Il a précisé que ce centre de santé a été construit par la population de cette colline mais a eu un appui en tôles et en fer à béton.

Toutefois, la population de cette colline indique que des campagnes de vaccination et de distribution des moustiquaires se déroulent régulièrement à ce centre de santé inachevé.

Ce cas n’est pas isolé. Les travaux de construction du centre de santé de Ruteme en commune de Bugarama sont terminés depuis une année. Mais il n’a pas encore ouvert ses portes, comme l’indique Angelo Bazombanza le représentant de l’ONG Parcem en province de Rumonge. En cause : l’absence d’une route qui mène à ce centre de santé.

Le centre de santé de Bambo dans cette commune de Bugarama est opérationnel. Mais, il accuse un manque d’eau potable. L’eau utilisée est puisée dans une source aménagée dans des bidons avec des conséquences sur la qualité de cette eau.

Des problèmes de rupture de stock de médicaments, le manque de projets d’investissement, le manque de coordination, des agents de santé communautaire et des comités de santé, sont d’autres défis auxquels sont confrontés certains centres de santé.

Des solutions sont en cours

Contacté, Jean-Marie Nduwimana, conseiller principal du gouverneur de la province de Rumonge indique que tous ces problèmes sont connus par les autorités administratives et sanitaires. Il assure que des solutions adéquates seront mises en œuvre. D’après lui, le matériel pour achever les travaux de construction du centre de santé Mwange est pour le moment disponible : «Centre de santé pourra ouvrir ses portes au cours de l’année 2018. »

Pour les autres problèmes soulevés, les autorités administratives en collaboration avec les partenaires qui ont construit ces infrastructures sont en train de réfléchir pour y trouver des solutions.

Concernant les problèmes liés au fonctionnement interne des centres de santé, les chefs de districts sanitaires de Bugarama et Rumonge sont à pied d’œuvre pour trouver des solutions à ces problèmes.

Certains observateurs indiquent que le secteur de la santé est un secteur très sensible à la population. Il demande une bonne planification, un suivi régulier et surtout une grande implication de la communauté en renforçant la capacité des comités de santé et les agents de santé communautaire.