Ruhororo : quand un «monument» du Cndd-Fdd fait peur

23-10-2017

Le parti Cndd-Fdd a érigé un «monument» à l’entrée du site des déplacés de Ruhororo en commune Ngozi. Ce dernier inquiète les déplacés qui y voient une nouvelle tentative d’intimidation à leur endroit. L’administrateur tranquillise.

«Je ne comprends pas pourquoi ils sont venus l’ériger juste à l’entrée du site», s’interroge un habitant du site des déplacés de Ruhororo. « Cela nous fait peur car il y a beaucoup de précédents entre nous et nos voisins, surtout les Imbonerakure», renchérit un autre. Pour ces déplacés, ce n’est pas un hasard que le premier monument du parti de l’Aigle à Ruhororo soit élevé à l’entrée du site. «C’est une provocation car il y avait plein d’espaces pour construire ce monument», indiquent ces déplacés de la guerre civile de 1993. D’après eux, c’est une manœuvre du parti au pouvoir notamment les Imbonerakure pour encore une fois s’en prendre à eux. «Une petite éraflure sera un prétexte pour nous attaquer.»

Ce qui fait aussi peur à ces déplacés, ce sont les exercices physiques que font ces Imbonerakure tous les samedis. « Avec les autres Imbonerakure de Muhanga en commune Kayanza, ceux de Ruhororo viennent à ce monument et commencent à faire des exercices», confie Simon, un déplacé de Ruhororo. «Ils se rassemblent devant le site et ils chantent», ajoute Nestor, son voisin.

«Qu’ils soient tranquilles, rien ne leur arrivera»

Les habitants de Ruhororo affirment qu’ils chantent des chansons qui contiennent beaucoup de menaces. «Surtout contre le président rwandais Paul Kagame et les opposants politiques burundais qui ont fui le pays.» «Nous savons que nous aussi nous sommes visés », confie une mère de famille. Ces déplacés tirent cette conclusion du fait que les Imbonerakure et l’administration les accusent de rouler pour l’opposition. «Ils disent que nous avons envoyé nos enfants au Rwanda pour former une rébellion. Tout cela nous fait peur.» Rappelons que depuis le début de la crise de 2015, beaucoup de personnes de ce site de déplacés, surtout des jeunes, ont fui le pays. «Toutefois, nous observons une accalmie depuis un certain temps et les attaques des Imbonerakure ont diminué», témoigne un jeune de ce site.

«Un monument ne peut pas faire du mal. Je ne vois pas de quoi ils ont peur», indique Mamerthe Birukundi, administrateur de la commune Ruhororo. Elle tranquillise ses administrés et assure que la sécurité est assurée à 100%. «S’ils pensent que c’est ce monument qui causera leur mort, ils peuvent dormir paisiblement.» Mamerthe Birukundi fait savoir que le parti Cndd-Fdd a le droit de construire un monument là où il veut.

Pour Tatien Sibomana, un acteur politique, un camp de déplacés n’est pas un endroit ordinaire. « Ce genre de démonstration les ramène à des années antérieures. Il ne faut pas oublier que ce sont des déplacés de 1993. Ils ont vécu des choses douloureuses.» Selon lui, c’est remuer le couteau dans la plaie. «C’est cultiver la rancœur. Cela montre que le Cndd-Fdd veut instiller la peur dans les cœurs meurtris de ces déplacés.»