Miss ronde régionale : redorer l’image de la femme ronde

01-12-2017

Cinq Burundaises d’environ 100 kg viennent d’être sélectionnées pour représenter le Burundi dans miss ronde régionale, à Bukavu. Un événement qui regroupe le Burundi, le Rwanda et la RDC.

Miss ronde, la toute première au Burundi. De Bukavu à Bujumbura en passant par Kigali et Goma… la compétition « chic madam », jadis en RDC uniquement, vient de s’étendre.

Evaluées sur l’élégance, l’expression et surtout l’estime de soi, cinq candidates sur dix ont été sélectionnées pour représenter le Burundi au mois de décembre, dans la compétition « chic madam » à Bukavu en RDC. Le casting a eu lieu vendredi 17 novembre.

Sandrine Nininahazwe, 105 kg, est l’une de ces candidates. La fierté de ses rondeurs a fait d’elle la première sur la liste des élues.

Depuis son enfance, témoigne-t-elle, elle n’a jamais eu de complexe. Elle n’a jamais eu peur de porter des vêtements moulants. « Tout le monde était étonné de ma fierté. Elles me demandaient d’où je tire ce courage», confie, non sans fierté, cette mère de deux enfants. « La première chose qui rend moche la femme ronde, c’est le manque de confiance en soi. » C’est ce qui lui a donné le courage de postuler.

Pour Sandrine, cette compétition s’annonce comme un rêve qui devient réalité. Elle avait soif de partager sa fierté, encourager les autres femmes rondes qui se détestent. « Elles devraient savoir qu’elles ont le droit de porter de jolies robes moulantes… » Sa devise : « Habille-toi comme tu veux, regarde-toi dans le miroir. Si tu aimes ton look, fonce. Ne prête pas oreille aux préjugés et ferme les yeux face aux regards critiques. »

« J’ai toujours eu beaucoup de confiance en moi », lâche Anaïse Mugisha alias « sexy », la 2ème élue. C’est avec fierté qu’elle vit avec ses 120 kg. « J’ai participé pour montrer que ce n’est pas la rondeur qui définit une femme, mais ce qu’elle est à l’intérieur. »

Stop aux stéréotypes sur les rondes !

Jennifer Nkurunziza, membre de l’organisation de miss ronde régionale et du jury, affirme que « chic madam » se veut être une compétition ayant pour but de donner de la valeur à la femme ronde.

Pour cette ancienne journaliste, certains stéréotypes devraient disparaître. Comme quoi, par exemple, la femme ronde n’est pas capable de faire certaines activités, le travail de terrain, etc. « Nous voulons montrer qu’une femme ronde peut être à la fois belle, intelligente, flexible… Elle peut accomplir les tâches qu’une femme fine peut faire. »

Et de souligner que la compétition n’exhorte pas les femmes à gagner encore plus de poids. Elle encourage celles déjà rondes de s’accepter, d’en être fière.

Signalons que chaque pays sera représenté par cinq femmes ayant 1.65m, plus de 90 kg et âgées de plus de 21 ans.