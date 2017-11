Les journalistes africains face aux pressions persistantes

17-11-2017

La mort, l’emprisonnement, la torture et l’arrestation sont le lot des journalistes d’investigation en Afrique. Ils n’ont ni la liberté d’expression ni droit à l’information publique. Reportage depuis la Global Investigative Journalisme Conference (GIJC) à Johannesburg, une conférence dédiée au journalisme d’investigation.

« Le journaliste d’investigation en Afrique doit se donner corps et âme, avoir un dévouement, consacrer sa vie pour ce travail afficher sa détermination à braver les nombreuses pressions dont ils sont eux-mêmes l’objet.», lance Mwapa Mumwenda, investigatrice zambienne du Muvi Television. C’était ce jeudi 16 novembre dans une Conférence Internationale sur le Journalisme d’investigation (GIJC) qui se tient à l’université de Wits, dans la ville sud-africaine de Johannesburg.

Les participants ont discuté des défis persistants du journalisme d’investigation en Afrique, telles que les difficultés d’accès à l’information, les menaces physiques et les poursuites intentées contre eux. « Nous n’avons pas accès à l’information publique.», témoigne Mwapa Mumwenda. Dans plusieurs pays, le journaliste n’ont ni la liberté d’expression ni droit à l’information. Certains documents sont classés secret d’Etat. Ce qui empêche les journalistes d’accéder aux informations.

Le travail d’investigation qui permet au public de s’informer de certains sujets sensibles se révèle souvent périlleux. « Les journalistes mettent leur vie en danger en enquêtant sur les affaires des membres du gouvernement corrompus et des hommes influents du pouvoir en place ». Certains journalistes courageux et ambitieux ont été torturés et d’autres ont été arrêté et tués. D’autres sont souvent interrogés pour avoir diffusé des informations les abus des orchestrés par les membres des gouvernements.

La protection des sources d’information a été également soulevé comme étant le pilier de ce journalisme d’enquête. « Nous devons protéger nos sources », affirment tous les intervenants. Car les sources ont peur de donner des informations. Ils sont traumatisés par les pouvoirs en place souvent corrompus.

Les journalistes ont du mal à achever leur travail à temps

Ces défis empêchent les journalistes de livrer au public des informations fiables et utiles au moment voulu. Ils passent beaucoup de temps pour produire des informations. Les journalistes ne font pas l’investigation pour eux-mêmes ou pour s’enrichir, mais pour notre société assoiffe de connaitre la vérité. « Tout journaliste qui accepte la corruption tue la société dont il est la voix et l’œil.» souligne M. Mumwenda.

Par ailleurs, ce journalisme s’intéresse à mettre la lumière sur le phénomène difficile à détecter notamment la corruption, le trafic de drogue, d’armes et humain. Le travail d’investigation montre les méfaits de ces phénomènes à tous les niveaux de la société et surtout comment elle affecte la vie quotidienne.

L’objectif principal de cette rencontre est de permettre aux journalistes d’investigation et autres aspirants d’échanger et de partager leurs différentes expériences dans la pratique de l’investigation journalistique «En mettant nos connaissances ensemble et en échangeant régulièrement, nous serons plus informés et plus efficaces dans notre métier», a mentionné David Kaplan, président du Global Investigative Journalisme network.

Plus de 1000 journalistes venus de 120 pays participent à cette conférence internationale, dont deux Burundais.