Le Burundi charge l’Union européenne

12-06-2017

Le gouvernement burundais accuse l’Union européenne de tentative de changement de régime au Burundi. L’UE dénonce de fausses accusations.

Les accusations avancées dans ce communiqué reçu ce 5 juin sont graves. Bujumbura accuse la délégation de l’UE d’être impliquée dans le sabotage du processus électoral de 2015 et de nourrir même le désir d’opérer un changement de régime au Burundi.

Le gouvernement indique qu’il va même analyser en profondeur les probables influences qu’aurait exercées cette politique de l’Union Européenne contre le Burundi dans la prise de certaines décisions.

Selon le pouvoir en place, l’Union Européenne a procédé à des financements à l’endroit de personnes physiques ou morales impliquées dans la déstabilisation de la République du Burundi. « Ces personnes sont actuellement sous mandat d’arrêt international émis par la justice burundaise, » a indiqué le Secrétaire général et porte-parole du Gouvernement, Philippe Nzobonariba qui a lu ce communiqué.

Les preuves brandies par le gouvernement burundais sont des documents qui circulent sur le net. Ils affichent des contrats passés entre l’Union européenne et l’ONG internationale War Child, en 2014. Ils montrent que l’organisation européenne avait financé à l’époque l’exfiltration du Burundi de plusieurs défenseurs des droits de l’homme ou de leurs familles.

L’Union européenne, en faux contre ces allégations

L’UE a récusé ces accusions, ce mercredi. Elles qualifient de fausses les accusations de volonté de déstabilisation du Burundi. « Nous réfutons formellement ces accusations. Elles se basent sur une interprétation volontairement erronée d’un programme de soutien aux défenseurs des droits de l’Homme. » La délégation de l’Union européenne a indiqué que la politique extérieure de l’UE est fondée sur la promotion des droits de l’homme à travers le monde, et la protection de leurs défenseurs. « Tout règlement durable de la crise au Burundi doit prendre en compte les violations des droits de l’homme en cours et passées, et la protection des personnes et organisations qui œuvrent dans ce sens. » Et de souligner que l’UE est un partenaire de longue date de la République du Burundi et de sa population. Elle soutient les efforts de médiation de la Communauté est africaine et poursuit sa coopération au développement en soutien direct à la population burundaise.

Le Burundi est sous sanctions prises par l’UE depuis mars 2016. L’organisation européenne, dont l’aide représentait 20% du budget a décidé de geler les aides directes accordées au Gouvernement burundais. L’Union européenne brandit l’Accord de Cotonou pour exiger de Bujumbura son respect. Cet accord a été signé par les Etats africains, dont le Burundi d’une part et l’Union européenne d’autre part. Il stipule en son article 96, que les parties s’engagent à respecter les principes démocratiques, les droits de l’Homme et l’Etat de droit.

Et le chef de la délégation européenne, Wolfram Vetter a jusqu’ici indiqué que les conditions n’étaient pas encore réunies pour recommencer à fournir l’aide budgétaire au Gouvernement burundais. En cause, l’existence des violations de droits de l’Homme, des cas de tortures, des disparitions qui continuent à être rapportées. Il a également évoqué la réduction de l’espace politique médiatique et celle de la société civile.

>>Réactions

War Child Holland: » Nos contrats avec l’UE étaient en contradiction avec notre mandat »



Le porte-parole de War Child Holland siège, Peter Schouten indique qu’effectivement il y a eu des contrats signés entre l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, et War Child Holland. « Nous avons mis fin à ces contrats en 2015, immédiatement après que la direction du siège de notre organisation a conclu que ces contrats étaient en contradiction avec notre mandat au Burundi. » Peter Schouten déclare que ces contrats avec l’Union européenne ont donc pris fin. Et qu’en ce moment, le premier intérêt de War Child concerne le bien-être des enfants au Burundi. « Ils sont l’avenir brillant du Burundi et War Child souhaite les aider en fournissant un soutien psychosocial, une protection et une éducation. »

Pacifique Nininahazwe : « J’ai bénéficié du ‘Protect Defenders’ »

Cet activiste des droits de l’Homme indique qu’il existe une déclaration des Nations-unies sur les défenseurs des droits de l’Homme, depuis 1998 adoptée par l’Assemblée générale, en présence du Burundi. L’UE s’est dotée tout récemment d’un programme très important : le Protect Defenders qui existe par ailleurs dans des pays comme les Etats unis d’Amérique et l’Irlande. Ce programme est public et prévoit l’évacuation en cas de risque très élevé. Selon Pacifique Nininahazwe, en décembre 2014, sa famille en a été bénéficiaire étant mis au courant d’une attaque imminente. « Je venais de faire une tournée à Bruxelles à l’UE, à Genève aux Nations-Unies et en Suède. Partout j’avais un discours ferme contre le troisième mandat de Nkurunziza. » Il affirme que plusieurs organisations ont fait des déclarations sur sa sécurité. Le rapporteur spécial des Nations unies sur les DDH Michel Forst a alerté les autorités et les diplomates. Deux policiers ont été affectés chez lui. Il est normal que les mécanismes de protection des DDH aient joué en ma faveur dans cette situation. Selon Pacifique Nininahazwe, la déclaration du gouvernement confirme plutôt l’importance de ce genre de mécanismes de protection des DDH. « J’ai l’impression que les autorités regrettent que je ne sois pas mort en décembre 2014. « Je me réjouis que beaucoup d’autres défenseurs burundais des droits de l’Homme, y compris des journalistes aient bénéficié également de la protection de ces mécanismes.»