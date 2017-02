CVR : bilan des réalisations

24-02-2017

« Nous comptons 342 dépositions en commune Muha, 74 en commune Ntahangwa et 56 en commune Mukaza. En tout, nous comptons légèrement moins de 500 témoignages » a déclaré Mgr Jean Louis Nahimana, le président de la CVR, lors d’une conférence de presse, ce jeudi 23 février.

Pour rappel, l’étape de dépositions avait été lancée officiellement vers fin septembre 2016. La loi sur la CVR prévoit un bureau par province. Toutefois, faute de moyens, le recueil des dépositions n’est jusqu’aujourd’hui effectué que par les seuls membres de la commission.

Pour pallier l’insuffisance de moyens, la CVR compte sur le bénévolat.

« L’opération a déjà commencé dans les provinces Muramvya, Mwaro et Rumonge », a ajouté Mgr Jean Louis, avant d’enchaîner :« Les volontaires bénéficieront d’une formation, notamment en technique d’écoute et de remplissage de fiches. » Et de faire savoir qu’il en existe plusieurs sortes : les fiches de déposition, les fiches d’identification, les fiches d’identification des personnes assassinées, les fiches pour les personnes disparues, le fiches des personnes qui ont sauvé leurs compatriotes lors des différentes crises, les fiches des personnes ayant accordé le pardon à leurs bourreaux et les fiches des personnes ayant renoncé à l’anonymat.

Concernant la gestion des fosses communes, le président de la CVR indique qu’ils ont effectué des descentes sur différent sites : Kivyuka en commune Musigati, Bugarama en commune Muramvya, zone Buyenzi en commune Mukaza et zone Makamba en commune Rusaka. Et il souligne qu’ils ont toujours demandé de protéger ces sites en attendant les étapes d’exhumation et d’enterrement digne.

Par ailleurs, Mgr Nahimana fait savoir que« six lauréats de la faculté d’Histoire de l’Université du Burundi ont été recrutés pour mener des recherches sur les événements tragiques qui ont endeuillé le Burundi. »