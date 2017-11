Communiqué de décès

08-11-2017

La famille du Dr MUTEGANYA Donat résidant à Bruxelles, son épouse Mme NTACONUNGUTSE Cassilde et son fils Dr MUTEGANYA Raoul, a le regret d’annoncer aux parents, amis et connaissances, le décès du Dr MUTEGANYA Donat survenu à Bruxelles, ce 04 Novembre 2017 à 23h35.

Que cette triste nouvelle parvienne à la famille NTACOBASHIBIJE Damas résidant à Gakenke, Commune et Province Muramvya, à la famille NTACONUNGUTSE Domitien résidant à Rusuguti, Commune et Province Ngozi, à la famille NYAGAHUNGU Gabriel résidant à Muhweza, à la famille BITAMA Daniel résidant à Rutemba, à la famille BIGIRINDAVYI Lazare résidant à Kayoyo, à la famille RUBWEBWE Pie résidant à Rukiga et à la famille BITAGEZA Simon résidant à Mw’IYANZA.

Aux familles, amis, collègues et connaissances résidant à Bujumbura, Belgique, Canada, France, Rwanda, Cameroun, Ecosse, Ouganda, Australie et partout ailleurs.

Les cérémonies funéraires se dérouleront le 18/11/2017 à Bruxelles comme suit :

– Cérémonies religieuses : Eglise Saint-Joseph, place de la Roue 1, 1070 Anderlecht à 9H30.

– Inhumation du corps : Cimetière d’Anderlecht, Avenue du Soldat Britannique, 1070 Anderlecht, à 11H00.

– Partage d’un verre à la salle paroissiale de l’Eglise Saint-Joseph (place de la Roue 1, 1070 Anderlecht).

Dans l’attente du service funèbre, pour ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage, le corps reposera au funérarium Thielemans à la place Cardinal Mercier, 1090 Jette.

– Heures de visite, les Jeudi 16 et Vendredi 17 Novembre de 17H à 18H.

La famille aimerait profiter de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui l’ont accompagnée durant sa maladie, qui soutiennent la famille dans ces moments difficiles et qui se joindront à elle pour les funérailles.

Personnes de Contact :

1. MUTEGANYA Raoul : 0489/325.628

2. NTACONUNGUTSE Cassilde : 0485/72.53.68

3. RUGIGANA Joseph : 0465/84.46.33

4. NDAYISABA Spéciose : 0465/87.07.08