Commission spéciale d’enquête parlementaire : Quid de sa valeur ajoutée ?

19-09-2017

L’Assemblée nationale a mis en place une commission spéciale d’enquête parlementaire chargée d’examiner le contenu du rapport de la commission d’enquête des NU sur le Burundi. D’aucuns doutent de sa réelle efficacité.

La commission spéciale d’enquête parlementaire est composée de 12 députés. Six sont du Cndd-Fdd, quatre sont de la coalition d’Amizero y’Abarundi, un de l’Uprona et un représentant des Batwa. Elle a un mandat de travail de trois mois à partir du mois de septembre 2017.

Elle a pour mission de vérifier la véracité des allégations du rapport d’août 2017 de la Commission d’enquête sur le Burundi. Selon ce rapport, des crimes contre l’humanité tels que des cas de torture, d’enlèvement et de disparition forcée ont été commis par les autorités burundaises.

Pour les députés, cette commission est une valeur ajoutée pour le Burundi. Elle va accorder au Burundi des opportunités de démentir les faussetés contenues dans le rapport. Et donner la véritable situation et ainsi redorer l’image du pays. Elle pourra, en outre, proposer des poursuites judiciaires contre des auteurs de fausses allégations.

Une commission face à des défis de taille

A y regarder de près, cette commission a du pain sur la planche. Manifestement, les membres de la commission spéciale d’enquête parlementaire partent avec des idées préconçues. Ledit rapport serait biaisé et la méthodologie utilisée par les experts contestable. Ils passent sous silence les difficultés d’investigation maintes fois soulignées par les enquêteurs onusiens. Notamment l’interdiction de fouler le sol burundais durant la période d’enquête.

Par ailleurs, quelle sera sa procédure pour accéder aux sources d’informations ? Du moment que l’on sait que la Commission des NU a gardé secret les sources, les victimes et les bourreaux.

En plus, le temps matériel de la Commission est court. Pourra-t-elle abattre dans trois mois le travail réalisé dans neuf mois ? Et son financement suscite aussi des interrogations.

Valeur ajoutée ou pas de cette commission, en tout état de cause, les faits sont têtus et les Burundais ont besoin d’avoir la lumière sur les différents crimes commis et leurs auteurs.