Absence de Ventolin, pas de panique !

12-05-2017

Prescrit pour des crises d’asthme, ce médicament se fait rare dans des pharmacies à Bujumbura. Contre la panique des patients, l’Orl Léonard Bivahagumye tranquillise.

Mardi 2 mai. C’est la Journée internationale mondiale de l’asthme. Après la plainte des malades que le Ventolin, un des bronchodilatateur prescrit a déserté les pharmacies, le constat est mitigé.

Bien des pharmacies ont affirmé ne pas connaître de rupture de stocks de ce médicament, d’autres ont admis avoir reçu des quantités insuffisantes.

Dans l’une de ces pharmacies, seules deux flacons sur les étagères : «Nous faisons face à ce problème depuis près de trois mois. Certes, nous réceptionnons le Ventolin mais la quantité a diminué», livre une femme en tablier sans donner plus de détails.

Toutefois cette situation inquiète plus d’un. A.N. est asthmatique. Cela fait plus de trois moi qu’il soigne ses crises d’asthme avec le Salbutamol, le générique du Ventolin.

«Le Salbutamol a un mauvais goût, la première fois que j’ai pris ce générique j’ai eu des sensations de brûlures sur la langue», se plaint-il, A.C. fait également savoir qu’avec le Ventolin les crises passaient plus rapidement que le Salbutamol.

L.N. relativise. Mère d’un enfant asthmatique de dix ans, elle affirme que tout comme le Ventolin, le Salbutamol soigne. « Mon enfant a récemment fait une crise, c’est avec le Salbutamol qu’il a été soigné et il est actuellement en bonne santé».

Les génériques aussi efficaces

L’Orl Léonard Bivahagumye affirme que le Ventolin est le bronchodilatateur le plus efficace à prescrire en cas de crise d’asthme. Il soutient également que les génériques sont autant efficaces que les spécialités.

Ainsi, le Salbutamol, la Seretide et bien d’autres médicaments peuvent se substituer au Ventolin : «Il faut cependant, s’assurer que le principe actif a été respecté.» Le principe actif, explique-t-il, désignant la substance chimique possédant un effet thérapeutique dans un médicament.

Désiré Bizimana, président de l’ordre des pharmaciens explique la rareté du Ventolin spray par le fait que l’entreprise pharmaceutique GSK (Glaxo Smith Kline) a arrêté de donner ce médicaments aux importateurs privés locaux. D’autres pays sont aussi indexés.

Il admet également que les génériques agissent efficacement. Toutefois craint-il que l’analyse de la qualité de ces dernières soit assez effective.

Pour rappel, au début du mois de février, Emmanuel Bamenyenkanye reconnaissait que l’entreprise GSK avait interrompu la vente des spécialités telle l’Augmentin, Clamoxile ainsi que le Ventolin. Et de relativiser : « Ces médicaments peuvent être remplacés par leurs génériques».

Dr Bivahagumye rappelle que l’asthme est l’une des maladies chroniques respiratoires qui se traduit par un rétrécissement des voies respiratoires. Ceci provoque une difficulté respiratoire se traduisant entre autre par une respiration lente, difficile et sifflante.