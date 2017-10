Quand l’éjaculation est une de ces chances…

13-10-2017

Certains hommes ne connaissent presque jamais le résultat physique du plaisir sexuel masculin. Des experts parlent essentiellement d’une pathologie au niveau des organes génitaux.

3 ans sans aucune goutte ! Un quadragénaire ne sait pas trop ce qui lui arrive. Il confie qu’il vient de passer 3 ans sans éjaculer ! Pourtant, il a des rapports sexuels « régulièrement ».

Ce père de trois enfants affirme pourtant qu’il a de l’orgasme, mais qui ne se manifeste pas physiquement. D’après lui, ses enfants sont le résultat des rares éjaculations qu’il a eues depuis qu’il a commencé à avoir des rapports sexuels. Depuis son adolescence, il éjacule très rarement. Pour lui, éjaculer est « une chance ».

Heureusement, sa femme n’a aucun problème. Elle s’en réjouit d’ailleurs, assure son mari. « Je n’arrête que quand elle est fatiguée. »

Attention avec le col de la vessie !

Pour un urologue-andrologue sous couvert d’anonymat, ce problème d’éjaculation peut être dû à un problème au niveau du col vésical (entrée de la vessie). Il s’agit d’une « éjaculation rétrograde » : le sperme est produit, éjaculé, mais il remonte dans la vessie.

D’après cet expert, ce phénomène est dû à une atteinte des muscles de la vessie qui n’en bloquent plus complètement l’entrée lors de la poussée éjaculatoire. Au moment de la libération de l’éjaculat, explique le médecin, le col de la vessie doit être bien fermé pour sortir à l’extérieur par l’urètre. Sinon, le sperme aura tendance à remonter vers la vessie.

D’après cet urologue-andrologue, certains hommes opérés de la prostate n’observent plus d’éjaculation. Et d’ajouter que les trois origines de l’éjaculat (testicules, prostate et vésicule séminale) peuvent être bouchées et ainsi empêcher la sortie du sperme. « Ce dernier cas est rarissime. »

Problème psychologique…

Quant à la sexologue française Catherine Solano, il peut s’agir d’une difficulté d’excitation. Elle explique qu’un homme peut avoir du mal à faire monter son excitation à un niveau suffisant pour déclencher l’éjaculation. Il n’arrive pas à stimuler suffisamment son mental pour parvenir de manière active jusqu’à l’éjaculation. « Il ne s’agit plus alors d’un problème chimique ou mécanique, mais plutôt psychique. »

Un médicament peut également être à l’origine de l’éjaculation tardive, voire absente, selon Catherine Solano. Certains antidépresseurs ralentissent le réflexe éjaculatoire. Le médecin ne prévenant pas forcément de cet effet, l’on peut en souffrir sans réaliser qu’il s’agit d’un effet secondaire à son traitement.

« Quand un homme observe des difficultés à éjaculer, le premier réflexe, c’est de lire la notice des médicaments qu’il prend, en particulier les effets indésirables », conseille de la sexologue.