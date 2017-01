Mahwa : bavure policière ou légitime défense?

17-01-2017

Après la mort d’un jeune gardien de vaches, mercredi 4 janvier 2017, sur la colline Mahwa en commune Ryansoro de la province Gitega, les habitants réclament justice. Une tension règne entre l’ISABU Mahwa et les propriétaires des vaches des environs.

«On ne sait pas où est passé le policier qui a tiré sur nos enfants», confie un habitant de la colline Mahwa. «On dit qu’il a été muté en catimini», renchérit un autre. Les proches du jeune tué, Valentin Aboyitungiye de la zone Kiryama, commune Songa en province Bururi, réclament justice et fustigent le silence des autorités compétentes. «Les autorités policières et judiciaires devraient prendre leurs responsabilités et traduire devant la justice ce policier.» Pour Cassien Ngendakumana, chef de colline Mahwa, la police a exagérément utilisé la force. «Toutes les instances habilitées n’avaient pas encore échoué pour recourir à cette solution radicale.»

Mercredi 4 janvier 2017, Valentin Aboyitungiye, un jeune élève, a été tué et un autre jeune blessé sous les tirs d’un policier de la station nationale de zootechnique de l’ISABU (Institut des Sciences Agronomique du Burundi) à Mahwa dans la commune de Ryansoro. Selon les témoignages des gens de la localité de Mahwa, trois jeunes bergers faisaient brouter leurs vaches dans les pâturages de l’ISABU Mahwa. Sur ordre du directeur de l’ISABU Mahwa, Aloys Nijimbere, la police a confisqué ces vaches.

«Pas d’intention de tuer»

Des échauffourées éclatent alors entre les policiers et les habitants de la commune Songa qui voulaient récupérer les vaches saisies. «En tirant, le policier a touché un des jeunes gardiens de vaches au cœur, sur les jambes et dans la tête. Il est mort sur le champ», raconte un témoin.Un autre a été blessé à la main. Des témoins indiquent que les habitants ont voulu s’emparer de l’arme du policier.

«Le policier avait l’intention de tirer en l’air et la population s’est jetée sur lui. La balle qu’il a tirée a ainsi atteint le jeune homme», indique Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police. « S’il n’est plus à Mahwa, ce n’est qu’une simple mutation.»

Une tension récurrente

La ferme de l’ISABU Mahwa est entourée de quatre communes à savoir Rutovu, Songa et Matana de la province Bururi et Ryansoro de la province Gitega. Selon les habitants, il y a toujours des échauffourées entre la police et les propriétaires de vaches. « Ce n’est pas la première fois que la police tire sur les gens. Chaque fois que la police confisque des vaches, il y a des bagarres », confie Cassien Ngendakumana. La fois passée, poursuit-il, un policier a été blessé.

D’après les témoignages de la population, il s’agit d’un problème récurrent. «Ces pâturages appartiennent à l’ISABU, mais la population ne peut pas s’empêcher d’y faire paître leurs vaches», souligne un cinquantenaire de la colline Gahanda en commune Songa de la province Bururi. «Si ce problème n’est pas résolu dans les plus brefs délais, il y aura toujours des morts», renchérit un autre habitant.

«Les habitants de la commune Songa sont des gens têtus. Comment est-ce qu’un jeune peut s’emparer du fusil d’un policier. C’est incompréhensible», réagit Dorothée Niyongere, administrateur de la commune Songa. Elle fait savoir que l’administration est en train de sensibiliser la population afin de respecter la propriété de l’ISABU. « Ces pâturages appartiennent à l’ISABU et non à la population.» Iwacu a essayé de joindre le directeur de l’ISABU Mahwa, Aloys Nijimbere, en vain.