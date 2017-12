Le Parlement burundais à la rescousse du gouvernement

17-10-2014

Les deux chambres du Parlement viennent de sortir une déclaration dans laquelle elles condamnent la résolution adoptée le 18 septembre par les députés européens sur le Burundi et demandent plus de dialogue à l’avenir.

Cette résolution a relevé certains manquements de Bujumbura en matière de gouvernance politique et dans le respect des droits de l’Homme. En réaction, le gouvernement burundais a accusé le Parlement européen de s’être basé sur les allégations de certaines personnes qui veulent souiller l’image du Burundi. Moins tranchant, les élus burundais estiment que le Burundi est sur la bonne voie dans le domaine des droits de l’Homme malgré quelques imperfections. Ils demandent, par ailleurs, aux parlementaires européens de venir au Burundi pour se rendre compte eux-mêmes de la situation.

Selon Mo Mamo Karerwa, première vice-président de l’Assemblée nationale, qui a lu cette déclaration, le Burundi a besoin de poursuivre son partenariat avec ses amis, dont l’Union Européenne, pour faire face à ses défis dans la poursuite de l’édification d’un Etat de droit. Elle a, cependant, insisté sur l’importance d’un dialogue entre partenaires : « Il est évident qu’entre partenaires il doit y avoir un dialogue permanent et empreint de respect, pour trouver des réponses à ces interrogations ainsi qu’aux éventuels problèmes qui peuvent surgir dans ce partenariat. »

Mme Karerwa s’est félicitée que l’Union Européenne ait accepté l’invitation du gouvernement du Burundi d’envoyer des observateurs du processus électoral de notre pays, tout en espérant que les membres du Parlement européen en feront partie. « En tout état de cause, et surtout en cette période cruciale pour le Burundi, le Parlement burundais souhaiterait que, chaque fois que de besoin, le Parlement européen rende visite au Burundi pour avoir des informations vérifiées et équilibrées », a souligné la 1ère vice-présidente de l’Assemblée nationale.

Dans cette déclaration, les deux chambres du Parlement sont, cependant, restées muettes sur certaines préoccupations des élus européens. Notamment la condamnation à de lourdes peines des militants du MSD, la problématique des jeunes affiliés au parti au pouvoir qui intimideraient les opposants, ainsi que la demande d’enquêtes indépendantes sur les allégations de distribution d’armes à ces jeunes par le parti Cndd-Fdd.