Le Burundi peut-il s’autofinancer?

02-10-2017

Le ministre des Finances envisage l’autofinancement du budget général de l’Etat à partir de 2018. Pour le président de Parcem, sa proposition frise l’utopie.

«Au moment où le budget général de l’Etat, exercice 2017, était financé à 70, 3% par des ressources internes, notre souhait est qu’à l’avenir le budget soit financé à 100% par des ressources propres», telle est l’ambition du ministre des Finances, Domitien Ndihokubwayo.

Il l’a exprimé jeudi 21 septembre à Ngozi lors de l’ouverture d’un atelier réunissant les cadres de son ministère et des chefs de services de l’Etat chargés de la collecte des ressources financières.

Ils ont particulièrement discuté des mécanismes appropriés pour mobiliser davantage les ressources du budget pour l’exercice 2018. A cet effet, trois pistes ont été évoquées : « Le renforcement du contrôle douanier pour l’optimisation des recettes douanières, l’élargissement de l’assiette fiscale et la collecte des recettes dans le secteur informel.»

M. Ndihokubwayo, souligne par ailleurs, que le pays dispose encore d’opportunités variées. « Le système fiscal burundais reste en grande partie inexploité. Il y a encore un potentiel important.»

Selon lui, la mise en œuvre de cet objectif du gouvernement exigera des efforts accrus de tous. Avant de préciser que ces ressources proviendront des recettes fiscales et des recettes non fiscales.

Le ministre des Finances soutient que l’augmentation des recettes génère la croissance économique et l’emploi. Les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, de la défense, de la sécurité et des investissements communaux, constituent les priorités du gouvernement pour l’année prochaine.

«Aucun pays au monde ne peut vivre en autarcie»

Faustin Ndikumana, président de Parcem estime que la proposition du ministre des Finances est irréaliste. «Le Burundi ne peut pas s’autofinancer, c’est impossible.» Et d’ailleurs, aucun pays au monde ne peut vivre en autarcie.

«Comment un pays pauvre avec un taux de croissance presque nul peut-il envisager de vivre par ses propres moyens?» Il rappelle que même avec le financement extérieur, le gouvernement n’a jamais réussi par le passé à mobiliser la totalité de ses dépenses. Et de conclure que même les pays développés reçoivent encore des aides.

M. Ndikumana explique que les marges de manœuvre du gouvernement à s’autofinancer sont très réduites. «Il dispose de deux options.» La première est la hausse des impôts et taxes. Mais ceci ne suffira pas à combler le financement extérieur.

De plus, insiste-t-il, une hausse des impôts influence négativement les investissements. Avant de préciser que ces derniers sont en chute libre au Burundi depuis 2015. «Trop d’impôt tue l’impôt. »

Une autre option qui peut être envisagée par l’Etat est la réduction drastique des dépenses publiques. Mais cette dernière option est la plus dangereuse. Elle entraîne une chute brutale de la production nationale.

Le président de Parcem évoque par ailleurs que la plus part des projets financés par des bailleurs de fonds, en particulier l’Union européenne, prendront fin au début de l’année prochaine. Et ils ne seront pas renouvelés à cause du contexte politique actuel.

Cette situation pousse donc, le gouvernement à imaginer des alternatives au financement extérieur. Or, souligne-t-il, ce dernier finance la quasi-totalité des dépenses d’investissement au Burundi.

A titre d’exemple, argumente Faustin Ndikumana, le budget du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage en 2017 était estimé à 142 milliards de Fbu. «Sur la totalité de ce montant, le gouvernement contribue seulement 24 milliards de Fbu et les bailleurs de fonds déboursent le reste.» Et il se demande par quelle baguette magique le gouvernement parviendra-t-il à financer la totalité de son budget?

Cet activiste de la société civile souligne que même si le gouvernement réussissait à collecter la totalité de ses dépenses, il aurait toujours besoin de devises pour ses importations. Il prévient : «Cette ambition d’autofinancement fera de lourdes conséquences une fois concrétisée, notamment la baisse des investissements, la chute de la production et surtout l’augmentation du chômage.»

Comme solution, propose le président de Parcem, il faut que Bujumbura fléchisse sa position et accepte de se mettre autour de la table des négociations avec l’opposition, une demande formulée et réitérée par la plupart des bailleurs dont l’UE.