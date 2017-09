Gérard Ndayisenga, l’intouchable ?

12-09-2017

Le chef d’antenne du SNR à Muyinga a tiré à bout portant, dans la nuit du lundi 28 août dans le quartier de Shatanya dans la ville de Gitega, sur un jeune manutentionnaire. D’aucuns se demandent comment Gérard Ndayisenga est toujours libre, deux semaines après son forfait.

De jeunes manutentionnaires sont en train de décharger un camion de marchandises. Nous sommes au quartier Shatanya III. Il est aux environs de 22 heures. «Il faut terminer le déchargement pour que le camion reprenne la route demain matin. De plus, on aura notre paie rapidement pour nourrir nos familles», se disent-ils. C’est sans compter sur Gérard Ndayisenga, le chef d’antenne du Service national de renseignement (SNR) à Muyinga. Sans crier gare, seul et en civil, il apostrophe ces jeunes et leur demande ce qu’ils font devant son domicile. Les jeunes répondent. Selon ces manutentionnaires, il les somme de se coucher à plat ventre. Ils s’exécutent sans broncher. D’après ces jeunes, Gérard Ndayisenga commence à tirer dans le tas. Les habitants de Shatanya disent avoir entendu deux coups de feu. Ces manutentionnaires détalent comme des lapins. Emery Nsengiyumva en est incapable, il a été touché. Une balle est entrée par la poitrine pour sortir par le dos. Selon ses camarades, il a eu le «culot» de lever la tête.

Le matin, des policiers se rendent au domicile de Gérard Ndayisenga. Ce dernier n’est pas chez lui. «Nous avons des informations selon lesquelles il se serait rendu, ce matin même, à Muyinga, mais la police le cherche pour qu’il s’explique», dira à chaud Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de Sécurité Publique. Il ajoutera que quel que soit l’endroit où il se trouve, il pourra être interrogé comme tout autre citoyen.

«Et pourtant, la procédure est simple…»

Sauf que jusqu’aujourd’hui, Gérard Ndayisenga est toujours libre comme l’air. Contacté, ce chef d’antenne du SNR en province Muyinga assure qu’il a tiré parce que ces jeunes l’attaquaient. Il promet alors de donner plus de détails ultérieurement. Recontacté, soit il raccroche son portable, soit il déclare qu’il n’est pas Gérard Ndayisenga. D’après des informations recueillies à Gitega, tous les témoins de cette «fusillade» sont suivis de près.

Pour Me Lambert Nigarura, activiste des droits humains, la procédure à suivre dans ces circonstances est prévue par le code de procédure pénale burundais. « La justice n’avait pas besoin de diligenter des enquêtes sur un tel cas flagrant. C’est la procédure de flagrance qui aurait dû être appliquée sur cette tentative de meurtre.» Au niveau du Parquet général de la République, on indique qu’ils ne sont pas au courant si le parquet de Gitega a ouvert un dossier. Iwacu a essayé de contacter le procureur de la République à Gitega, en vain.

Le redouté de Gitega

Au quartier Shatanya où Gérard Ndayisenga réside, prononcer son nom est un signe de courage. «Il me fait peur», confie une mère. « Même s’il est fautif, on ne peut rien dire», renchérit un autre habitant du quartier Shatanya. Les propriétaires des champs dans le marais qui sépare les quartiers Shatanya et Mushasha (ville de Gitega) en savent quelque chose. «On ne récolte plus depuis des années. Les porcs et les moutons de Gérard détruisent tout sur leur passage», assure P.M., un cultivateur de Mushasha. «Nous avons des cultures dans ce marais qui nous aident à améliorer la ration alimentaire de nos élèves, mais on ne récolte rien à cause du bétail de ce Gérard», témoigne un responsable d’un des lycées de Gitega. «Nous avons essayé d’alerter les autorités administratives, mais nous n’avons eu aucune réponse», indique un autre responsable d’un lycée.

Les motards et les automobilistes n’en peuvent plus. «Gérard Ndayisenga a un troupeau de moutons qui circule dans la ville de Gitega et cause beaucoup d’accidents», confie un motard de Gitega. «Gare à celui qui heurte ces moutons. J’ai payé 500.000 Fbu à Gérard pour avoir percuté un agneau», renchérit un autre motard, en colère. «Des automobilistes paient des millions pour les avoir écraser. Tout cela au vu et au su des autorités administratives.

Heureusement, on ne les voit plus ces derniers jours», fait savoir D.K., un habitant de la ville de Gitega.

En province Muyinga, Gérard Ndayisenga fait la pluie et le beau temps. « Il rançonne les gens et personne n’ose élever la voix. On dirait qu’il est au-dessus de la loi», confient les gens de Muyinga. D’après eux, même l’administration provinciale ne peut rien contre lui. «Il fait tout ce qu’il veut en toute impunité. Nous avons peur de lui», souligne P.C., un quadragénaire, habitant de la ville de Muyinga. Les habitants de Muyinga accusent même Gérard Ndayisenga d’être derrière l’assassinat et la torture des militaires du camp de Mukoni après l’«attaque» de ce camp dans la nuit du 24 janvier 2017. L’intéressé n’a pas voulu réagir à ces accusations.

Une question taraude alors les esprits des habitants des provinces de Gitega et de Muyinga : Pourquoi tout cela? « Le dysfonctionnement de certains organes de l’Etat a fait que certaines personnalités et surtout les agents des SNR soient au-dessus de la loi », explique Me Nigarura.

Il soutient que le cas de Gérard Ndayisenga rentre dans cette logique de deux poids deux mesures dans le fonctionnement de la justice au Burundi : « Aujourd’hui, les Burundais ne sont plus traités de la même manière par la justice qui est devenue un simple outil de répression contre une catégorie des gens.» Et d’ajouter que c’est aussi une preuve de plus du manque de volonté et de l’incapacité de la justice face aux crimes en cours au Burundi.

Signalons que Gérard Ndayisenga est originaire de la province Kayanza. Il a fait l’ITABU et il a un diplôme d’agronome. Il a travaillé au service de fertilisation en province Gitega tout en faisant du petit commerce. D’après ceux qui le connaissent, il a travaillé en province Karusi. «Il a été emprisonné car on l’accusait de rançonner les commerçants. Il est devenu par après un indicateur du SNR», confie une de ses connaissances. «Pendant les manifestations, il était très actif au niveau de la Gare du nord. Par après, nous avons entendu qu’il est à Muyinga.»