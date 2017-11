Eviter le dénigrement de l’autre

17-11-2017

« Je serais ravi d’entendre quelqu’un de la facilitation oser dire qu’elle n’a sorti aucune invitation », dixit le porte-parole du Cnared. Dans son communiqué de presse du 15 novembre, l’aile dure de l’opposition dénonce la convocation, par la facilitation, d’une dernière session des pourparlers inter-burundais à Arusha du 26 novembre au 8 décembre 2017. L’objet de cette session serait de rapatrier le processus des pourparlers au Burundi. Le Cnared refuse de participer à cette session « qui va consacrer la mort définitive de l’Accord d’Arusha, socle de la cohabitation pacifique et de la réconciliation. »

Une Messe de requiem pour l’Accord d’Arusha. Pour le Cnared, la médiation essaye d’aider Bujumbura, le pays va alors sombrer dans un grand désarroi. « Si les négociations s’arrêtent, on ouvre un boulevard à la guerre civile, malheureusement. »

Du côté de Bujumbura, comme de la médiation, rien ne filtre. C’est silence radio. Mais des analystes se posent des questions, avancent des hypothèses. Selon eux, le facilitateur, l’ex-président Mkapa, n’a pas eu le soutien des chefs d’Etat de la région. La brouille diplomatique entre le Burundi et le Rwanda, la situation confuse au Kenya due au contentieux électoral n’arrangent pas l’affaire. L’Ouganda non plus n’est pas à l’abri avec la volonté contestée d’amender la Constitution pour donner un autre mandat au président actuel. Par ailleurs, Magufuli croit à tort que la crise burundaise actuelle est ethnique alors qu’elle est fondamentalement politique. D’autres se demandent en quoi les pourparlers rapatriés différeraient-ils de ceux déjà menés par la Commission nationale du dialogue inter-burundais.

Entre autres conclusions de celle-ci le souhait de la population à la non limitation des mandats présidentiels et à la suprématie de la Constitution sur l’Accord d’Arusha. Ce serait encenser ces clauses.

Depuis deux ans, le processus des négociations n’a pas connu de véritables avancées. Il est en panne.

Les protagonistes semblent se radicaliser, ils se traitent avec dédain. « Une opposition en perte de vitesse qui fait la guerre sur WhatsApp » ; « Un pays où la terreur régit tout. » Entre-temps, la population se paupérise.

La paix n’a pas de prix. Elle se cherche, se construit avec des exigences. Les Burundais devraient le comprendre mieux que quiconque. Au lieu du dénigrement envers autrui, les protagonistes doivent comprendre que la solution viendra d’eux-mêmes. Ils doivent s’accepter, trouver un terrain d’entente.

Comprendre que la force de nuisance ne doit pas nécessairement prévaloir. Avant de rapatrier le dialogue au Burundi, il devrait y avoir, à mon humble avis, des garanties pour l’opposition en exil, qui participerait à ces pourparlers. Et, ce n’est pas sorcier.