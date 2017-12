Arusha : Et si l’histoire se répétait…

01-12-2017

21 juin 1998, à l’issue du tout premier round des pourparlers inter-burundais d’Arusha sous la médiation de feu Julius Nyerere, les négociateurs publient une ’’Déclaration de fin des hostilités’’.

Convaincus ou croyant représenter les hommes en armes sur terrain, ces délégués appellent les belligérants à mettre fin aux hostilités au plus tard le 20 juillet 1998 dans le but de favoriser le déroulement des négociations. Les grands ténors de l’époque diront que leurs ’’poulains’’ vont se calmer.

Mais la suite sera moins drôle. Du sang, des larmes et la désolation suite à une ’’erreur d’appréciation’’ lors de la négociation. Pour avoir ignoré ou écarté certains ’’Key Players’’ ou ’’Stakeholders’’, on le paiera cher : embuscades sur les routes, assassinats de cadres administratifs, attaques dans des quartiers périphériques de la capitale, tueries dans les sites de déplacés suivies représailles contre les ’’TTG’’ (tribalo terroristes génocidaires), etc.

Même après la signature de l’Accord d’Arusha, le 28 août 2.000, sous la houlette de feu Nelson Mandela, il n’y aura pas d’accalmie. Il faut attendre l’Accord global du cessez-le-feu signé le 26 novembre 2003 entre le gouvernement de Transition de l’époque et le CNDD-FDD pour avoir un peu de répit. Les hommes d’Agathon Rwasa font encore parler d’eux à cette époque.

Loin de moi toute idée d’être un donneur de leçons, mais une pensée, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, me traverse l’esprit : «L›histoire et l›expérience enseignent que les peuples n›ont absolument rien appris de l›histoire».

Pour revenir à notre Arusha, certaines questions méritent d’être posées. Une suffit, essentielle à mon humble avis : N’y a-t-il pas d’exclus dans la « version 2017 » de ce dialogue ?

La liste est loin d’être exhaustive, mais je pense notamment aux Batwa, à la plateforme de l’opposition burundaise en exil.

Au mois de février, celle-ci réclamait la présence ’’de tous ceux qui se sont levés pour dire non à Nkurunziza, y compris les Généraux’’. Quelques activistes de la société civile, initiateurs de la campagne ’’Halte au 3ème mandat’’ réclament leur place aussi autour de la table.

Certains acteurs politiques n’hésitent pas à clamer haut et fort que ’’cette session est la plus inclusive’’. Au vu de ce qui précède, il est permis de douter.

Pour la petite histoire, les pourparlers se déroulent à ’’Ngurdoto Lodge’’, au pied du mont Meru, un volcan éteint. Il n’est pas sûr que le volcan burundais lui soit éteint …