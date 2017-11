Affaire CPI : quand l’EAC s’en mêle

20-11-2017

Les présidents tanzanien et ougandais condamnent la décision de la CPI d’enquêter sur le Burundi. Selon ces chefs d’Etat, cette mesure sape les efforts de paix au Burundi.

Dimanche 11 novembre, Masaka en Ouganda. Les présidents John Pombe Magufuli rend visite à son homologue Ougandais. A la fin de leur rencontre, ils s’en prennent à la CPI. Yoweri Kaguta Museveni condamne la décision de cette dernière. «Les investigations de la CPI constituent une entrave aux efforts de paix au Burundi.»

Le président ougandais qui est en même temps président de l’EAC et médiateur dans la crise burundaise déplore une décision prise sans consultations de la sous-région. Il assure qu’il va contacter les autres leaders de la communauté pour convenir d’une communication officielle à transmettre à la CPI afin de lui demander de surseoir aux enquêtes sur le Burundi.

De son côté, le président tanzanien, John Pombe Magufuli affirme que cette démarche de la CPI va mettre à mal les initiatives enclenchées par l’EAC pour résoudre la crise burundaise. Il a par ailleurs assuré que la situation sécuritaire au Burundi n’était pas critique « Comme en témoigne les réfugiés burundais qui rentrent chez eux. » Et d’annoncer que la médiation avait convenu d’une session pour le 23 novembre au Burundi. « Sauf que la décision de la CPI risque de remettre tout en question. »

Privilégier la résolution politique à la lutte contre l’impunité

Ce n’est pas la première fois que ces deux présidents affichent leur soutien pour Bujumbura. On se souvient du sommet des chefs d’Etats de l’EAC qui a eu lieu au mois de mai dernier. Tout le monde a assisté, dérouté, aux déclarations pour le moins surprenantes que le patron de l’EAC avait désigné l’Union européenne comme l’oppresseur du Burundi « C’est notre problème le Burundi, c’est à nous de le résoudre. Avec l’Union européenne nous avons un souci. Vous prenez unilatéralement des sanctions contre le Burundi alors que c’est un de nos membres. » A-t-il commencé avant de continuer, plus déchaîné : « Mais c’est quoi ces mauvaises manières ?… S’il vous plaît, notre maison est notre maison, n’y rentrez pas sans nous demander notre avis. »

Le président tanzanien quant à lui s’est déplacé au mois de juillet à quelques minutes de la frontière tanzanienne pour rencontrer le président burundais. Le président tanzanien a affiché clairement son soutien pour son homologue. Il a notamment salué la sécurité retrouvée, fustigé le HCR, les accusant d’empêcher les réfugiés Burundais de rentrer.

Les politiques constatent que les deux chefs d’Etat semblent privilégier la politique et la diplomatie comme voies de résolution de la crise qui mine le Burundi depuis 2015. Cela au détriment de la lutte contre l’impunité.

En tout cas, la cour pénale internationale a annoncé le 9 novembre, l’ouverture des enquêtes. Selon Fatou Bensouda, tout porte à croire que les crimes contre l’Humanité auraient été commis au Burundi. Ces crimes impliqueraient les agents de l’Etat ainsi que les jeunes affiliés au parti au pouvoir. Le Burundi pour sa part s’est retiré définitivement de la CPI le 27 octobre 2017.

>>Réactions

Cnared : « Le dialogue est en panne depuis deux ans, bien avant la décision de la CPI.»

La coalition de l’opposition en exil déplore la position de ces deux présidents. Le patron du Cnared, Charles Nditije indique que le dialogue est en panne depuis deux ans, bien avant la décision de la CPI.

Ces deux présidents devraient plutôt chercher les raisons objectives de ce blocage du côté de leur engagement dans ce processus ainsi que celui du pouvoir de Bujumbura. Le Cnared se dit par ailleurs préoccupé quant à la sécurité de sa délégation lors des prochains pourparlers d’Arusha. Cela est motivé par la disparition en Tanzanie des quatre leaders du mouvement rebelle FPB. « Qu’est ce qui nous garantit que nous n’allons pas subir le même sort ? »

Le gouvernement burundais salue le soutien de l’EAC

Aimée Laurentine Kanyana indique que le Burundi salue le soutien de l’EAC pour ses efforts dans la promotion de la réconciliation nationale, la paix et la sécurité, le retour des réfugiés, ainsi que la justice impartiale et crédible. Pour la ministre, la décision de la CPI vient confirmer encore une fois la politisation et la manipulation des droits de l’Homme ainsi que la tentative de déstabilisation des pays africains. Le Burundi dénonce ce qu’il qualifie de manipulation opérée par les forces néocoloniales pour tenter d’opérer un changement de régime. Et d’incriminer l’Union européenne et son réseau hostile au Burundi.

Vital Nshimirimana : « Cela les discrédite.»

L’activiste des droits de l’Homme en exil s’étonne de la position des chefs d’Etat africains qui prétendent lutter contre l’impérialisme occidental au nom de la souveraineté nationale en combattant une cour à laquelle ils ont adhéré. « Cela les discrédite. » Vital Nshimirimana assure que le dialogue en cours souffre des hésitations et du manque d’intérêt des chefs d’Etat de l’EAC. L’ouverture des enquêtes de la CPI contribuera à l’avancement du processus de résolution des conflits parce qu’elle va lutter contre l’impunité, à l’origine des crises cycliques au Burundi.

Hamza Venant Burikukiye : « Preuve de solidarité et de maturité. »

Le porte-parole de la plateforme de la société civile Pisc Burundi indique que les propos de ces deux présidents montrent une preuve de solidarité et de maturité. Sans vouloir entrer dans les détails, Hamza Venant Burikukiye assure que « les chefs d’Etat africains ont appris et compris. » Il fustige la Cour pénale internationale, qui selon lui a violé les dispositions du statut de Rome. Il déplore également que la CPI ignore les efforts de la sous-région pour renforcer la paix et la réconciliation au Burundi. « La cour n’aurait pas dû s’engager dans les poursuites sans concertation des personnes qui sont en train de travailler sur les même conséquences de la crise de 2015. »