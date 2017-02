124 ’’présumés rebelles’’ extradés de la RDC remis aux autorités burundaises

01-02-2017

Cette opération menée à la frontière de Gatumba ce mardi 31 janvier à partir 11 heures a pris du temps. La vérification des vraies identités de ces irréguliers détenus à Bukavu et à Uvira depuis plus d’une année et leur enregistrement n’étaient pas aisés.

Les listes de ces gens au poste frontière de Kavimvira, côté congolais et au poste frontière de Gatumba, côté burundais posaient problème. Sur les 186 détenus annoncés à livrer aux autorités burundaises, seuls 184 ont été acheminés sous bonne escorte jusqu’à la frontière à bord de trois camions dont un de l’auditorat militaire.

C’est par groupe de dix ou de quinze que ces présumés rebelles ont été embarqués dans des camions de la police burundaise. Ils étaient bien gardés par des militaires et des policiers armés pour la plupart de mitrailleuses.

Un peu nerveux, doigt sur la gâchette et en colonnes, des militaires congolais, ont escortés ces présumés rebelles du poste frontière de Kavimvira jusqu’aux camions qui les attendaient de l’autre côté de la frontière. Ils ont fait plusieurs navettes entre ces deux postes frontière.

Ces 124 présumés rebelles ont été conduits vers 18 heures dans un endroit que les autorités burundaises n’ont pas voulu révéler. Certaines sources sur place ont évoqué comme destination les bureaux du SNR (Service national de renseignements). Les services secrets des deux pays étaient très actifs lors de cette opération de remise de ces détenus.

Les autres irréguliers à livrer n’ont pas été remis à ces autorités burundaises qui les attendaient, au vu de leurs statuts. Bon nombre d’entre eux étaient des Burundais demandeurs d’asile enregistrés dans la base de données du HCR.

D’autres encore se sont déclarés demandeurs d’asile sur place. Il y avait parmi ce groupe non extradé 18 Rwandais. Tous ces irréguliers ont été reconduits à Bukavu.

Selon des sources militaires congolaises, il y aurait parmi ces extradés quelques membres du FNL de Nzabampema, ceux du Forebu, des ’’demandeurs d’asile au Rwanda mais qui se sont retrouvés en situation irrégulière au Congo’’, il y a d’autres qui ont été arrêtés à Kiliba Ondes lors des récents affrontements.

C’est le gouverneur du Sud Kivu, Marcellin Cishambo en personne, qui supervisait ces opérations. Il était accompagné du Général Jean-Pierre Mulondo, Commandant de la 33ème région militaire.

«Si quelqu’un est fatigué de rester en exil, il faut qu’il rentre chez lui mais cela doit se faire dans le respect des normes. Je livre ces irréguliers aux autorités burundaises, elles sont signataires d’accords et conventions internationaux en la matière», a tenu à rassurer Marcellin Cishambo, tout en affirmant qu’il ne s’agit pas d’une extradition.

Il faut respecter les droits de l’Homme

Une délégation de la commission mixte de vérification de la CIRGL (Conférence internationale sur la Région des Grands-Lacs) a suivi ce processus de même que quelques agents du HCR, de la Monusco, du CICR, mais ils étaient un peu en retrait.

«La Monusco est là pour suivre ce dossier. Nous voulons nous assurer du respect des droits de l’Homme et que les autorités présentes le prennent au sérieux, respectent ce cadre », a déclaré Charles Frisby, chef du bureau de la Monusco au Sud Kivu. Quelques défenseurs des droits de l’Homme interrogés n’ont pas vu cette opération d’un bon œil.

«C’est un signe de bonne coopération judiciaire avec la RDC. C’est également un signe que les Burundais en exil peuvent rentrer et être bien accueillis, c’est une preuve que les turbulences sécuritaires sont passées», s’est réjoui la ministre burundaise de la Justice. C’est Mme Aimé-Laurentine Kanyana qui conduisait la délégation burundaise.

Le procureur général de la République, le gouverneur de Bujumbura et le porte-parole de la police étaient également présents pour suivre de près cette opération de remise de ces irréguliers détenus en RDC depuis plus d’une année.