Une homélie polémique

21-04-2017

« Vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà. » Blaise Pascal avait raison : ce qui est une vérité pour une personne, peut être une erreur fatale pour d’autres. Le sermon du père Herménégilde Icoyitungiye, le Vendredi Saint au sanctuaire marial du Mont Sion Gikungu, est emblématique. Il dénonce l’injustice, la criminalité, la corruption, l’oppression, la complicité dans le mal. Cette dénonciation a été décriée par Bujumbura et ses alliés politiques ou de la société civile. Ils y voient en effet un parti-pris politique. « Le Vendredi Saint n’était pas le choix de prédilection pour manifester sa sensibilité politique dans le but de blesser, manquer du respect, diffamer, discréditer, préjuger, attaquer, provoquer, insulter, etc. » C’est la réaction des représentants de deux associations CAPES+ et PISC-Burundi, dans une lettre conjointe d’indignation au propos du prêtre Hermès Icoyitungiye adressée ce 19 avril à l’archevêque de Bujumbura. Ils lui demandent de redresser ce prêtre afin que cette pratique ne se répète plus dans les lieux de culte. Pour d’autres, ce prêtre a tenu des propos partisans, gauches et maladroits à l’endroit du gouvernement burundais. Sur les réseaux sociaux, il y en a qui demandent ni moins ni plus sa tête.

Pour l’opposition et la société civile qui dénonce le pouvoir en place, le prêtre a dit tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Ils saluent le courage de « ce prêtre qui connaît très bien la souffrance de la population, sa misère et sa désolation. »

Il convient plutôt de s’interroger humblement. Est-ce que les propos du prêtre ne s’appliquent en aucune façon sur notre pays ? Un prêtre, peut-il être « déconnecté » de son environnement, être sourd et aveugle pour ne dire que des paroles lénifiantes, insipides, parce qu’il est homme d’Eglise ? Ou alors, au contraire, devrait-il être écouté car il parle pour toutes « les brebis sur lesquelles le Seigneur lui demande de veiller ». Son homélie a le mérite de condamner tout le mal, d’où qu’il vienne.

Au lieu de manipuler politiquement les propos du père Herménégilde, en se l’appropriant ou en le vouant aux gémonies, nous qui nous revendiquons chrétiens, qui remplissons les Eglises tous les dimanches, prions avant chaque activité, nous devrions méditer son contenu. Prier pour le prêtre si c’est un menteur et lui pardonner, nous sommes chrétiens, ou alors, faire ce qu’il nous exhorte à faire dans ce texte prophétique: changer.