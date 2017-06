30-06-2017

Ça bouge de partout. De un, il y a ce conclave du Conseil national de sécurité. De deux, ce « synode » de Kayanza où l’Ombudsman de la République réunira autour de lui une belle brochette des représentants de la classe politique burundaise.

Et de trois, cette sorte de bulle ou ’’résolution’’, sanctionnant un sanhédrin des leaders du Forum politique dominé par le parti au pouvoir et ses proches, avec comme grand officiant, le ministre de l’Intérieur, Pascal Barandagiye.

Ce n’est pas tout. Il y a eu à l’hémicycle de Kigobe, devant les députés, cette séance de questions orales au quatuor fait de ce ministre de l’Intérieur, celui des Relations extérieures, celui de la Justice et celui chargé des Droits de l’Homme.

Question à deux sous : quel est le dénominateur commun de ces rencontres tous azimuts ? Ce sont les questions qui y ont été abordées : rapatriement du dialogue inter-burundais extérieur, l’amendement de la Constitution, la préparation des élections de 2020, la plainte contre le Rwanda et le retour des réfugiés. Et le tout, sur fond d’appels de plus en plus pressants de mettre en application les conclusions de la CNDI (Commission nationale de dialogue inter-burundais).

De ce qui précède, il est légitime de se poser quelques questions : «Qu’est-ce qui fait courir Bujumbura ? Ne s’apprête-t-il pas à faire le grand saut vers l’amendement de la Constitution avec ses corollaires ? Une chose est sûre, Bujumbura avance, cahotant certes, mais il fonce balayant tout d’un revers de la main. Mais ne traînet- il pas beaucoup de casseroles où, disons-le, carrément un boulet au pied ? On s’interroge.

En fonçant, il faudrait regarder tout de même dans le rétroviseur. Il y a ces pourparlers interburundais d’Arusha au creux de la vague. Et pourtant, avec ce dialogue, une lueur d’espoir pointait. Il ne faut pas oublier les cris de ces milliers de Burundais réfugiés chez nos voisins. «Ils ne rentreront en masse que s’il y a des signaux positifs au pays», ont prophétisé deux anciens chefs d’Etat burundais, et anciens réfugiés.

L’un d’eux était à Kayanza lors de cet « Arusha » local. Certes, différents invités ont dit ce qu’ils avaient sur le coeur, mais, malheureusement, il n’y a pas eu de conclusions ou ’’résolution’’ comme celle tombée quelques jours après pour tout remettre en cause.

«La responsabilité des leaders politiques reste engagée pour conjurer par le dialogue le mauvais sort. Ce qui pourrait entraver la marche décisive vers l›horizon 2020», dira le Premier vice-président de la République à Kayanza. Je n’ajoute rien.