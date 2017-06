Nkurunziza : « Il n’y aura pas de référendum et il n’y a pas de distributions d’armes »

09-04-2014

Ce mardi 8 avril, face à Mark Simmonds, ministre britannique des Affaires Étrangères et du Commonwealth chargé de l’Afrique, puis Samantha Power, ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, le numéro un burundais a tenu à tranquilliser.

Et le message a été le même : non, le président de la République ne proposera pas de référendum pour réviser la loi-mère, comme le lui suggérait son parti. « L’actuelle Constitution régira les élections de 2015 » a souligné Nkurunziza, invitant « tous les acteurs politiques, activistes de la société civile ainsi que la communauté internationale à apporter leur contribution afin que ces élections soient libres, apaisées et transparentes. » Un appel qui a été entendu puisque Mme Power a annoncé un appui financier supplémentaire de 7,5 millions $ des USA au processus électoral.

Y a-t-il rétrécissement de l’espace démocratique ? « Un argument de certains partis pour cacher le fait qu’ils n’ont pas de membres à l’intérieur du pays », a expliqué le numéro un burundais à la délégation américaine. Mais, « pour lever toute équivoque », le président Nkurunziza a annoncé que « désormais, des rapports des formations politiques, qui ont tenu des réunions, seront régulièrement établis et rendus public. »

Autre sujet sensible, sa volonté « supposée » de briguer un troisième mandat:« A une année de l’appel aux candidatures, il est encore trop tôt pour se prononcer sur la question », s’est défendu le président, rappelant encore une fois que « ce sera au parti Cndd-Fdd, dont je suis issu, de décider le nom à présenter, et ce à travers un congrès, avant que la CENI et la Cour Constitutionnelle se prononcent sur la validité de la candidature. » Par ailleurs, « aucun parti politique ne peut, pour des questions stratégiques, faire maintenant une telle annonce. Il serait donc injuste de contraindre le Cndd-Fddd de le faire » a confié Pierre Nkurunziza à l’ambassadeur Samantha Power.

Mais la question la plus importante avait trait à la détérioration de la sécurité au Burundi, notamment à travers les actes imputés aux Imbonerakure. D’ailleurs, The Guardian faisait état, la semaine passée, de « la distribution par le président Nkurunziza de machettes, armes et uniformes à 100.000 jeunes du Cndd-Fdd », établissant le parallèle avec les Interahamwe sinistrement actifs dans le génocide rwandais de 1994.

Autant au ministre britannique qu’à la diplomate américaine, le numéro un burundais a été catégorique : « Il serait absurde, alors que le Burundi exporte son savoir-faire en matière de rétablissement et de maintien de la paix, de créer moi-même de l’insécurité dans mon pays. Ce n’est pas l’héritage que je souhaite laisser, alors que la sécurité a été mon cheval de bataille depuis 2005 ! »

A Mme Power, Nkurunziza a même demandé « le concours des renseignements américains, reconnus mondialement pour leurs performances », pour prouver cette distribution d’armes. « Le Burundi est un petit pays, où tout le monde connait tout le monde. Si distribution il y a eu, on finira forcément pas retrouver des traces matérielles d’une distribution qui concerne 100.000 personnes … » Et au cas où cela serait établi, « je suis prêt à en répondre personnellement, devant Dieu et les hommes », a juré le président burundais.

On saura que dans la même matinée de mardi 8 avril, les ambassadeurs de la Roumanie, du Japon, de la Turquie et de la Grande-Bretagne au Burundi avaient présenté leur lettres de créance au chef de l’État.