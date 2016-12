Les véritables acteurs du dialogue

22-12-2016

Il y a encore quelques jours le dialogue inter-burundais était encore une option envisagée par une partie des protagonistes de la crise burundaise. Après la dernière prise de position du facilitateur Benjamin Mkapa, ce dialogue risque de changer de cap.

«Des ambassadeurs viennent et présentent leurs lettres de créances au président Nkurunziza, les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU le reconnaissent comme le président de ce pays, donc quelle est cette folie ? Nous perdons beaucoup de temps à discuter d’un évènement qui est terminé», argumentait Mkapa.

Pour le Cnared-Giriteka, principale plateforme de l’opposition en exil, cette déclaration du 9 décembre 2016 signe la démission du médiateur burundais, qui se range de facto du côté du pouvoir. « L’ancien président tanzanien vient de mettre lui-même fin à sa facilitation, c’est une façon de démissionner», a lancé, déçu, le Dr Jean Minani, président du Cnared.

Il appelle l’ONU à prendre la relève. Car, pour le Cnared, la légitimité de Pierre Nkurunziza comme président du Burundi est la source même du conflit qui l’oppose à Bujumbura. M. Mkapa a, à maintes reprises, traité de «fous», ceux qui doutent encore de la légitimité du pouvoir.

Malgré cette déclaration, M. Mkapa a envoyé, lundi le 12 décembre dernier, une délégation à Bruxelles pour rencontrer le Cnared, mais celui-ci est resté campé sur sa position. Ce qui n’a pas empêché l’ex présidant tanzanien de rester optimiste : « C’est un processus que nous déterminerons dans les deux prochaines semaines, et nous nous mettrons d’accord sur qui sont les acteurs indispensables pour conclure un compromis ou adopter une position commune».

Le dialogue va continuer…

Mais, pour le Cnared, Benjamin Mkapa vient d’exclure les autres parties prenantes à la crise, en l’occurrence une partie de l’opposition en exil pour laquelle il demande qu’elle soit traduite devant les juridictions burundaises, tout en indiquant qu’il ne va jamais dialoguer avec elle. Le facilitateur leur a confié qu’il va organiser des négociations directes le 10 janvier 2017 et face à face. Il a assuré que des invitations leur seront envoyées pour bientôt.

Alors, puisque le facilitateur Benjamin Mkapa semble s’accrocher à son rôle malgré la décision du Cnared, avec qui le pouvoir va-t-il dialoguer, si dialogue il y a ?

En effet, pour Bujumbura, la réaction du Cnared importe peu. «Elle ne change en rien le cours du dialogue interburundais, qui est à un stade très avancé, car le Cnared n’est pas reconnu par la loi burundaise. Nous ne devons pas dialoguer ni avec lui, ni avec aucune autre partie », rappelle Jean Claude Karerwa Ndenzako, porte-parole adjoint du président Pierre Nkurunziza.

D’après lui, le Cnared n’a jamais été invité car il n’est pas reconnu par la loi burundaise, et il perd du temps en écrivant au facilitateur. On peut donc penser, sans se tromper, que le dialogue va continuer avec l’opposition burundaise interne, qui n’attend que cela apparemment.

Le 12 décembre dernier, une série de tweets de Jean de Dieu Mutabazi, président du Radebu, et membre de l’opposition non violente, donnent sa position. Selon lui, la classe politique burundaise est consciente que l’avenir du Cnared est incertain et que ’’sa rébellion’’ n’est que du bluff.

Il demande aux membres de cette plateforme de se reconvertir et de s’inscrire dans le mouvement de la non-violence. Selon lui, cette opposition, dont il est membre, se mobilise pour la révision de la Constitution et l’élaboration d’un code électoral.



Une opposition favorable…

Pour M. Mutabazi, l’UE, les USA, la Belgique et Kigali n’ont plus d’autres choix qu’adhérer diplomatiquement à la position du facilitateur Mkapa. Car, ajoute-t-il, sa position, que le mandat de Pierre Nkurunziza est légitime et légal, engage tous les chefs d’Etat de l’EAC, en conséquence l’UA.

Un autre opposant, chef de l’opposition politique extraparlementaire, fait presque le même constat. Pour Jacques Bigirimana, président du parti FNL, les opposants radicaux vont devoir être raisonnables et faire profil bas : « car le médiateur, parlant au nom des responsables de l’initiative régionale (EAC et UA), mais aussi des Nations Unies qui l’ont mandaté , a été très clair dans sa déclaration».

Il faut préciser qu’un tweet du 10 décembre du Cnared précise que « ce n’est pas seulement Benjamin Mkapa qui est récusé, mais aussi le médiateur Museveni, le président ougandais, et tout le processus mené par l’EAC».

S’adressant aux membres du corps diplomatique et consulaire ainsi que les organisations internationales accréditées au Burundi le 13 décembre, Gaston Sindimwo, 1er vice-président de la République, issu lui aussi de l’opposition, a indiqué que les contributions des consultations menées par le médiateur mandaté par l’EAC alimenteront une commission en vue, qui sera chargée de proposer les amendements nécessaires à améliorer la lisibilité de notre Constitution : «le Gouvernement s’est engagé à opérer un nettoyage de la Constitution dans un cadre qui rassemble tous les partenaires».

Décryptage

Qui va dialoguer avec Bujumbura ?

Ces opposants semblent donc être bien placés pour négocier. Car, leurs positions sont assez proches de celles du médiateur et du pouvoir, mais aussi de la réalité. Pour Benjamin Mkapa, c’est le droit du peuple burundais de modifier sa Constitution.

Quant à sa déclaration lors de son dernier passage à Bujumbura, aucune organisation, tant régionale qu’internationale n’y a encore réagi, ce qui tend à accréditer les dires de Jacques Bigirimana.

Le facilitateur a également précisé qu’il veut assoir autour d’une même table le gouvernement et l’opposition non violente. Il est donc clair que le pouvoir va négocier avec l’opposition représentée surtout par messieurs Gaston Sindimwo, Jean de Dieu Mutabazi et Jacques Bigirimana.

Et au vu de leurs positions, ce dialogue devrait se conclure rapidement, ces acteurs vont sûrement s’entendre comme larrons en foire.

La question qui se pose aujourd’hui est de savoir pourquoi Benjamin Mkapa a trainé pour dévoiler ses cartes. Ses ’’tergiversations’’ pour organiser plusieurs séances de rencontre entre les protagonistes de la crise burundaise n’auront finalement été qu’un trompe-l’œil pour montrer qu’il faisait réellement son boulot.

Il semble n’avoir à aucun moment changé d’opinion sur les acteurs dans le conflit burundais, il a presque fini par adopter la position du gouvernement, alors que c’est un médiateur.

Pire encore, en utilisant des termes qui ne facilitent en rien sa mission (fous, criminels), mais qui écartent une partie à ce dialogue, c’est comme si la facilitation cherche d’autres interlocuteurs.