L’échec que tout le monde attendait

08-12-2017

Ca y est. C’est fait. Presque tout le monde l’avait prédit. En fait, il ne fallait pas être prophète. «Arusha 2017 ne nous réserve aucune surprise… Arusha ne donnera rien… Le dialogue ou la montagne accouchera d’une souris.» Réactions des Burundais quant à l’issue du quatrième et «dernier round» des pourparlers à Arusha. Ils n’y croyaient pas, c’était prévisible, pas besoin d’être devin.

Effectivement, l’accord n’a pas eu lieu comme l’avait souhaité le facilitateur Benjamin William Mkapa au début de la session : « signature d’un accord global de paix le 8 décembre en présence des chefs d’Etat de la Communauté d’Afrique de l’Est.» C’était trop beau pour être vrai.

La facilitation est mal partie. En déclarant publiquement que le mandat du chef de l’Etat est légal et légitime, le président Mkapa venait de mettre en question le fondement même de la crise actuelle au Burundi. Bujumbura l’a très bien compris. Pas de retour en arrière, il faut penser à la préparation des élections de 2020. Et c’est parti, on avance !

Pour conclure le présent dialogue d’Arusha par un accord, le président Mkapa devrait exiger la présence des ‘’’Key players’’. Or, le gouvernement et le parti au pouvoir étaient représentés par des personnalités de second plan. Elles ne pouvaient en aucun cas engager l’Exécutif burundais à des compromis attendus par certains dont un gouvernement d’union nationale, le respect de la Constitution actuelle et de l’Accord d’Arusha d’août 2000.

L’absence de l’Eglise catholique, de l’opposition radicale et de la société civile en exil n’augurait rien de bon. La qualité des discussions au cours de cette session ne semblait pas au rendez-vous.

Différentes délégations affirment qu’il n’y a pas eu de vraie plénière, de face à face pour débattre, ’’crever l’abcès’’ comme dirait le président tanzanien Magufuli. Chaque camp est resté retranché sur ses positions.

Autre bémol : la facilitation de Mkapa n’a pas suffisamment été parrainée par la région.

En somme, la médiation a montré ses limites. Le président Mkapa a raté son objectif. Une question : quelle est la suite ? Impasse…

Il y a risque d’une nième division de l’opposition, surtout ceux qui ont participé à ces pourparlers et l’opposition en exil.

Bujumbura va jouer sur le temps et serait même à l’aise à concrétiser ses programmes, notamment l’amendement de la Constitution, la préparation des élections.

L’échec des pourparlers risque de pousser la Communauté internationale à durcir encore plus ses sanctions, au grand dam de simples citoyens. Pire, elle sera passive à financer d’autres pourparlers inter-burundais.

Car aux yeux des bailleurs, cette dernière session de deux semaines a déçu. Et comme le disait feu Julius Nyerere à pareille occasion, c’est une perte de temps et d’argent. «Waste of time and money ! »