« Le bien-être des citoyens burundais se détériore »

03-01-2017

Les organisations engagées dans la campagne contre la vie chère tirent la sonnette d’alarme.

« La crise économique actuelle au Burundi tire ses racines lointaines dans l’amour exagéré du pouvoir », lit-on dans une lettre que les organisations engagées dans la campagne contre la vie chère ont adressée, le 28 décembre, à Benjamin Mkapa, facilitateur dans la crise burundaise.

« Le Burundi est le premier pays le plus pauvre au monde et connaît un taux de croissance économique négatif de -4,1% en 2015 contre 4,7% en 2014 », argumentent-elles en avançant que la crise en cours s’est accentuée à cause du gel des aides extérieures.

Ces organisations soutiennent que cette suspension des financements a entraîné la flambée exponentielle des prix des denrées alimentaires. « Un kilo de haricot s’achetant à 800 Fbu en avril 2015 s’achète actuellement à 2000 Fbu, soit un accroissement de 150%. »



Alerte sur la hausse généralisée des prix

Ces organisations pointent du doigt la loi budgétaire exercice 2017. « Cette dernière fait porter, aux citoyens qui se trouvent déjà dans une misère sans nom, tout le fardeau des taxes. » Ces organisations préviennent sur la hausse généralisée des prix en 2017.

Les dites organisations s’offusquent de l’élargissement de l’assiette fiscale qui n’épargne même pas les personnes les plus pauvres. « Les taxi-vélos qui arrivent à peine à se procurer un revenu journalier de 1000 à 1500 Fbu se voient interpeller par le Gouvernement à payer une taxe mensuelle à la mairie de Bujumbura de 2000 Fbu ; à leur association SOTAVEBU, les frais d’achat d’un gilet de 13000 Fbu par taxi-vélo, qui s’achète réellement entre 3000 et 5000 Fbu ; à payer une cotisation journalière de 100 Fbu à ladite association et 8000 Fbu pour l’achat d’une plaque d’un vélo », dénoncent-elles, tout en demandant pourquoi la perception de ces taxes a commencé en octobre 2016.

Elles en appellent à la prudence de la médiation. « La campagne contre la vie chère, l’OLUCOME, le MCA Burundi et l’OTRAG vous demandent de considérer cette médiocrité vécue par les citoyens burundais et d’organiser urgemment des pourparlers inter-burundais externe et inclusif qui n’excluent personne qui joue un rôle important dans la vie du pays. »

Les organisations engagées dans la campagne contre la vie chère recommandent que les questions d’ordre économique et de gouvernance aient une place importante dans le dialogue externe.