Deux vies fauchées suite aux mauvaises installations de la REGIDESO

Dans une période de 2 semaines, 2 personnes sont mortes électrocutées dans des endroits publics de la zone Kinindo, dans la commune Muha, au cours de ce mois de décembre. Cela à cause des fils électriques non isolés. Au paravant, ils étaient souterrains mais actuellement ils sont déterrés et exposés aux différentes avenues de la capitale de Bujumbura.