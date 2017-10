Deux résolutions, un pays

09-10-2017

A l’issue de la 36ème session du Conseil des droits de l’homme, deux mécanismes différents pour le Burundi ont été adoptés. Une situation inédite.

Les deux dispositifs adoptés font toujours des vagues. Il y a d’abord eu cette résolution proposée par le groupe africain. Un mécanisme qui est entré dans la danse 24h avant le coup d’envoi du bal des résolutions de Genève. Le groupe africain, soutenu par Bujumbura, a proposé un mécanisme qui met la justice burundaise à l’honneur. En effet, une commission de trois experts va débarquer au pays pour épauler la justice burundaise dans ses enquêtes. A la fin de son travail, elle établira une liste des crimes et des présumés auteurs. Ces experts transmettront ensuite leur rapport au gouvernement. Et ce sera aux juridictions burundaises de statuer.

Un mécanisme pas vraiment du goût de l’Union européenne, qui a décidé de maintenir son projet de résolution. Elle a donc soumis au vote du Conseil de Genève un mécanisme plus allégé. Le premier reprenait les grandes idées du rapport de la commission de Fatsah Ouguergouz : crimes contre l’humanité, sanctions ciblées et demande de saisine de la Cour pénale internationale. Par contre, le projet de résolution soumis au vote vendredi 29 septembre ne reprend rien de tel. Il mentionne juste l’extension du mandat de la commission Ouguergouz d’un an. « Un allègement pour gagner des votes africains, frileux de la CPI, » a expliqué un diplomate européen. Un succès pour l’UE qui a même pu rallier certains pays acquis à la cause de Bujumbura. La commission d’enquête aura donc un an supplémentaire pour continuer sa documentation sur les violations des droits de l’homme commis au Burundi. Elle avait déjà relevé des assassinats ciblés, des tortures, des disparitions forcées et des viols, etc. Dans son rapport, les hautes autorités de l’Etat, notamment le président de la République, sont pointées du doigt.

La CPI peut s’autosaisir

Un chantier attend donc le Conseil des droits de l’homme qui devra va mettre en place une nouvelle commission de trois experts. Ensuite, il sera question de définir leur cahier de charges, avant de les envoyer au Burundi. En même temps il sera aussi question d’envoyer l’autre commission, celle présidée par Fatsah Ouguergouz vers une direction inconnue jusqu’ici, mais pas au Burundi. « Les portes du Burundi lui resteront fermées », a déclaré une autorité sur place.

Bujumbura a gagné une bataille : la demande de saisine de la cour de Bensouda n’est citée dans aucune des deux résolutions. Il retient quand même son souffle et regarde l’horloge tourner. Plus que deux bonnes semaines pour s’assurer de ne pas être poursuivi par la CPI. Pour rappel, La Haye peut agir indépendamment de Genève et débuter les enquêtes. Le Burundi a annoncé le retrait du Statut de Rome, le 27 octobre 2016. Son retrait effectif sonnera le 27 octobre prochain.

>>Réactions

Martin Nivyabandi : « Burundi n’attend pas travailler avec la commission Ouguergouz. »

Le ministre en charge des droits de l’homme assure qu’en principe, une première résolution adoptée implique le retrait de la seconde. Selon Martin Nivyabandi, l’obstination de l’Union européenne a fait que le Burundi se retrouve avec deux résolutions. A cet effet, il assure que le gouvernement va collaborer avec le mécanisme proposé par le groupe africain. « Parce qu’il Il reconnaît la souveraineté du pays et les compétences de ses juridictions. Une résolution qui respecte le peuple burundais. » Par contre le Burundi n’attend pas travailler avec la commission d’enquête présidée par Fatsah Ouguergouz. « Elle émane d’une résolution de l’UE qui a été rejetée par le Burundi. Elle a une mission préjuridictionnelle pour la CPI, partant du principe que la justice burundaise est incapable de faire son travail, ce qui est inacceptable pour le Burundi. »

Charles Nditije : « Bujumbura ne va pas coopérer avec les 3 experts. »

Le président du Cnared déplore la solidarité négative du groupe africain. Il a introduit en catimini une résolution qui visait à contrecarrer celle présentée auparavant par l’UE et qui, selon Charles Nditije, voulait couvrir le régime criminel de Bujumbura. « Fort heureusement, la résolution de l’UE a été adoptée, tout comme celle des pays africains. » Il assure que la commission Ouguergouz va continuer à investiguer davantage sur d’autres cas et démontrer une fois de plus à la face du monde que le régime de Bujumbura est responsable de crimes contre l’humanité.

En même temps, l’autre commission va réaliser que ses initiateurs se sont lourdement trompés, car le pouvoir de Bujumbura ne va pas coopérer et permettre que ces experts connaissent la vérité sur la gravité et l’ampleur de ses crimes. Et de conclure : «Nous nous réjouissons qu’il n’y ait pas de lien entre le travail des deux commissions et celui de la CPI qui peut décider à tout moment d’ouvrir une enquête. » Tout en espérant vivement que cette enquête sera ouverte avant le 27 octobre.

Pacifique Nininahazwe : « Le mécanisme de l’UE est plus important, de par son prestige et son indépendance. »

L’activiste des droits de l’homme salue l’adoption des deux résolutions sur le Burundi. Le premier mécanisme aurait été trop faible s’il n’y avait pas le deuxième proposé par l’UE. Cette faiblesse réside dans le fait qu’elle a trop de confiance en cette subite et surprenante volonté des autorités burundaises de coopérer. Selon Pacifique Nininahazwe, le deuxième mécanisme est le plus important, de par son prestige et son indépendance. Le deuxième mécanisme sera désormais renforcé par le premier avec la présence des experts sur terrain, si la collaboration avec les autorités se maintient. « J’espère que le Haut-Commissariat aux droits de l’homme saura mieux articuler les deux mécanismes.» Il assure que les deux résolutions accroissent la pression sur Bujumbura. Mais il manque du côté du Conseil de sécurité des mesures pour protéger le peuple burundais. « Et nous attendons du côté de la CPI l’ouverture de l’enquête pour sanctionner ces crimes ignobles. » Malheureusement nous continuons à assister à deux faces de l’ONU: celle des droits de l’homme qui est active et constate les crimes au Burundi, et celle du Conseil de sécurité qui continue à assister aux scènes de la mise à mort des burundais au lieu de les protéger.

Pierre Claver Kazihise : « La résolution du groupe africain prime. »

Le coordinateur de la Société civile citoyenne (Socic) assure qu’il est étrange que deux résolutions aient été adoptées. Qu’à cela ne tienne, ce qui est important, c’est qu’il y ait une résolution qui soit soutenue par le gouvernement burundais. Pour Pierre Claver Kazihise, c’est le mécanisme proposé par le groupe africain qui va prévaloir. Il estime que l’envoi des trois experts sur le sol burundais pour enquêter avec les autorités sur place permettra une nette amélioration de la situation des droits de l’homme au Burundi. Contrairement à la commission Ouguergouz, issue d’une démarche de l’UE, « qui a des objectifs plutôt douteux qui n’aboutiront à rien. »