Un enlèvement qui n’arrange pas Bujumbura

15-09-2017

L’enlèvement, ce mardi 12 septembre, de Léopold Habarugira, vient contredire la réaction de Bujumbura qui, dans la foulée de la publication du rapport de l’ONU du 4 septembre dernier, l’avait qualifié de biaisé, concocté par des mercenaires à la solde des occidentaux pour nuire au Burundi.

Dans ce rapport, des enquêteurs de l’ONU ont appelé la CPI, à enquêter sur des crimes contre l’humanité commis par des agents de l’État au Burundi depuis 2015. Bujumbura avait réagi en expliquant que le rapport ne tient pas compte de l’amélioration de la situation sécuritaire.

Pire encore, le gouvernement burundais accusait le rapport de faire fi des exactions et crimes commis par l’opposition. Certes, l’on va me rétorquer qu’il n’existe aucun lien entre le kidnapping d’un cadre de l’opposition et un rapport de l’ONU qui parle d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées, etc.

Les plus cyniques vont même expliquer que des crimes de droit commun sont commis tous les jours dans les capitales occidentales.

Que ce sont peut-être des éléments de l’opposition qui l’ont enlevé – ce n’est pas invraisemblable – pour faire porter le chapeau au gouvernement et ainsi enfoncer le clou.

Mais le kidnapping en plein jour d’un opposant politique, qui plus est proche d’Hussein Radjabu, ancien homme fort du parti présidentiel tombé en disgrâce, interroge et donne raison à ceux qui en appellent à la CPI, n’en déplaisent à ceux qui brandissent l’amélioration de la situation sécuritaire, chaque fois qu’on évoque les disparitions forcées et autres crimes contre l’humanité commis au Burundi.

Parce que tout simplement la sécurité des burundais est un devoir qui incombe en premier lieu à l’Etat.

La semaine prochaine, le Conseil des droits de l’Homme va scruter à la loupe le rapport Ouguergouz, l’enlèvement de Léopold Habarugira ne vient pas arranger les choses…