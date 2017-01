Au sommaire de l’édition de ce jeudi 19 janvier 2017, du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Le gouvernement burundais et l’Union africaine ont trouvé une solution concernant les arriérés d’indemnités impayées du contingent burundais basé en Somalie dans le cadre de mission de maintien de la paix en Somalie, Amisom.

Le premier vice-président de la République, Gaston Sindimwo se dit satisfait de la solution trouvée. « Les militaires vont recevoir la totalité de leurs indemnités.»

L’ambassadeur Smail Chergui, le patron du département paix et sécurité de l’Union Africaine confirme l’information. « Nous avons aussi convenu que les militaires burundais n’allaient pas quitter la Somalie. »

Le gouvernement du Burundi avait lancé des préparatifs de retrait du contingent burundais en Somalie. En cause, les arriérés des indemnités d’une année du contingent burundais en Somalie.

• « 3 millions de la population du Burundi sont en besoin d’assistance et de protection. » C’est la déclaration de Suzane Ngo Mandong, coordinatrice a.i du système des Nations unies au Burundi.

C’était lors du lancement du plan de réponse humanitaire ce jeudi par le ministère des relations extérieures conjointement avec le système des nations unies au Burundi.

Selon le rapport faisant état du plan de réponse humanitaire 2017, ce plan humanitaire cible un million des plus vulnérables. Un montant de 73,7 millions de dollars est requis pour fournir une assistance à cette population

• Les députés européens ont adopté une résolution condamnant les violations des droits de l’homme au Burundi. Ils ont exprimé leur profonde inquiétude face à l’aggravation de la situation politique et sécuritaire au Burundi, condamnant les violences qui y sont commises depuis 2015.

Le Parlement européen se dit très préoccupé par l’adoption de deux projets de lois, les 23 et 28 décembre 2016, qui imposent des contrôles plus stricts sur les actions des ONG nationales et internationales dans le pays. En conséquence de ces lois, la Ligue Iteka, organisation des droits de l’homme, a été interdite au Burundi.

Le Parlement demande instamment aux autorités burundaises de réexaminer la décision d’adopter ces lois et leur rappelle leur obligation de garantir, de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux des citoyens conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

• Un homme âgé de 59 a été arrêté. Il est accusé d’avoir violé 16 petites filles parmi ses élèves de la classe de 4ème à l’école primaire la Bergeronnette, au chef-lieu de la province Gitega. Il a été dénoncé par une de ses victimes. Ces enfants ont été dépêchés au Centre Humura pour expertises médicales. Les parents crient au scandale et se disent outrés. Ils demandent que justice soit rendue. « il a anéanti l’avenir de nos enfants.»