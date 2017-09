Plus de 6 mille réfugiés attendus d’ici octobre

05-09-2017

Pascal Barandagiye, ministre de l’Intérieur, fait savoir que 12 mille réfugiés burundais en Tanzanie se sont fait inscrire pour un retour au pays avant la fin de cette année. «Ils ont revendiqué leur droit de rentrer. » Selon lui, plus de la moitié, c’est-à-dire 6867, vont rentrer jusqu’au 31 octobre.

Il assure que le calendrier est bien établi : des centres de transit sont prévus pour les accueillir. Il évoque, entre autres, des centres de Kajaga, Gitara, Nyabitare et Ruyigi.

Ce membre du gouvernement indique que les autorités burundaises ne vont ménager aucun effort pour venir en aide aux rapatriés. «Avec le concours du HCR, le gouvernement est prêt à tout mettre en œuvre pour que ces gens qui arrivent, sans moyens de subsistance, ne meurent pas de faim.»

Au sujet des chiffres des réfugiés burundais qui resteraient outre la Malagarazi après cette opération, M. Barandagiye s’étonne que le HCR du pays hôte avance plus de 100 mille : «Les chiffres avancés depuis 2015 restent inchangés. Pourtant nous avons déjà accueilli plus de 100 mille.» Il demande aux autorités tanzaniennes de procéder à la vérification. Et de souligner que le principe de cette opération est un rapatriement volontaire.

De son côté Abel Mbilinyi, représentant du HCR au Burundi, rassure que cette organisation onusienne continuera à assister les rapatriés pendant trois mois. Il indique que le Burundi compte plus de 400 mille réfugiés.

Signalons qu’une réunion tripartite entre le Burundi, la Tanzanie et le HCR a eu lieu le 30 août dernier à Dar-es-Salaam.