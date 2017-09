Plus de 300 réfugiés burundais de Tanzanie rentrent

08-09-2017

C’est vers 11h30 qu’une dizaine de grands bus et camions débarquent sur la frontière burundo-tanzanienne dans la province Ruyigi, commune Gisuru.

97 familles burundaises, soit 301 personnes, provenant du camp Nduta en Tanzanie, sont rentrées.Elles sont accueillies par l’assistant du ministre de l’Intérieur, Térence Ntahiraja, et le commissaire régional de Kigoma, Emmanuel Maganga, qui ont représenté respectivement les gouvernements burundais et tanzanien. Le Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) et la Croix-Rouge sont également sur place pour le rapatriement. Certains affirment qu’ils ont fui la crise politique de 2015. D’autres n’ont pas pu supporter la famine qui faisait rage depuis janvier 2017.

Ils seront assistés en vivres pour trois mois. Ils ont également reçu une somme de 40 dollars par personne adulte et 20 dollars par enfant, d’après le représentant adjoint du HCR au Burundi, Soufiane Aojali. Ils seront ensuite conduits dans un centre de transit dans la commune Ruyigi.

M. Ntahiraja demande aux habitants de Ruyigi de bien accueillir les rapatriés. Il indique que d’ici la fin de cette année, 12.000 réfugiés de Tanzanie seront rapatriés.