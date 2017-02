«Jeunes, soyez artisans de la paix durable»

22-02-2017

«Le scoutisme est fait pour sauver et servir son prochain et l’amour du prochain est la base de la paix», a déclaré Magnus Mahonda, commissaire général du mouvement des scouts du Burundi, ce mercredi 22 février, à l’occasion de la journée mondiale de la pensée en mémoire de Baden Powell, fondateur du scoutisme.

M.Mahonda signale que différentes activités de bonne action vont être menées dans la perspective de cette date anniversaire du fondateur du scoutisme.

«Comme à l’accoutumée, nous avons prévu une semaine dédiée au scoutisme, des visites aux malades dans différents hôpitaux, des dons de sang, des travaux de curage de caniveaux, etc. En plus, nous organisons des formations sur la résolution pacifique des conflits et le leadership.» Et de reprendre la citation de Baden Powell pour exhorter les jeunes à être des acteurs du changement positif. « Tâchez de quitter cette terre en l’ayant rendu meilleure que vous l’avez trouvée. Œuvrez pour une paix durable partout où vous êtes.»

Signalons que cette journée qui marque le 160ème anniversaire de naissance du fondateur du scoutisme a été célébrée au Burundi sous le thème : «Scoutisme, clé de la formation et d’épanouissement des jeunes pour la paix durable.»