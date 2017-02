«Il faut une enquête sur toutes les disparitions forcées»

07-02-2017

Face aux accusations des rapporteurs des Nations unies faisant état d’une augmentation des cas de violation des droits humains, le gouvernement parle d’un rapport mensonger.

Les experts des droits de l’Homme des Nations unies se disent préoccupés d’une probable augmentation des cas de disparition forcée au Burundi. « Tous les rapports de disparitions forcées doivent faire l’objet d’une enquête approfondie et indépendante, et les auteurs présumés de ces actes doivent être traduits en justice», lit-on dans un communiqué qu’ils ont sorti ce lundi 6 février.

Ils demandent au gouvernement de revoir les deux lois sur les ONG, «dans le but d’assurer le respect du droit et des normes internationaux en vue de prévenir les conséquences néfastes sur le travail mené par des centaines d’organisations et de défenseurs des droits humains.»

Selon eux, les récentes lois visent à contrôler étroitement l’action des ONG tant locales qu’internationales. « Cette nouvelle législation oblige les ONG locales à obtenir l’autorisation du ministre de l’Intérieur pour toute activité ainsi qu’à recevoir des fonds d’origine étrangère par l’intermédiaire de la Banque centrale. Le travail des ONG étrangères devra respecter les priorités fixées par le Gouvernement. »



«Ce ne sont que des allégations mensongères»

De son côté, le gouvernement qualifie d’allégations mensongères les accusations de ces rapporteurs des Nations unies, faisant état de violations des droits humains au Burundi.

Thérence Ntahiraja, assistant du ministre de l’Intérieur, balaie du revers de la main les conclusions de ce rapport. Il confie que des rapports biaisés contre le Burundi ont été sortis avant la tenue des élections de 2015.

«Ce n’est pas nouveau. Nous sommes habitués à ce genre de rapports. Ils s’inscrivent dans la suite des images faisant état de graves violations des droits de l’Homme, filmées ailleurs et diffusées par les télévisions France 24 et France 3, pour salir le Burundi. »

Selon lui, les droits humains sont respectés au Burundi. Il parle de plus de 2500 prisonniers qui sont en train d’être libérés en raison de la grâce présidentielle.

Par rapport aux nouvelles lois régissant les ONG locales et internationales, l’assistant du ministre justifie la position gouvernementale : «Elles visent à empêcher la confusion des engagements des uns à ceux des autres. Avec la dernière loi, il y avait des amalgames. Nous voulons que les organisations fonctionnent désormais dans le strict respect de leurs statuts. »

Quant à la mesure enjoignant aux ONG étrangères de respecter les priorités fixées par le gouvernement, il souligne que c’est le gouvernement qui maîtrise à fond les desiderata de son peuple. « Comment quelqu’un établi soit aux Etats-Unis soit en Europe, peut-il connaître ce dont les habitants de telle ou telle autre localité ont besoin plus que le gouvernement ?»

Signalons que les rapporteurs des Nations unies exhortent le gouvernement à coopérer avec la Commission d’enquête sur le Burundi ainsi qu’avec le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme dans l’objectif de mettre fin à la crise à laquelle le pays est confronté.