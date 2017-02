Cibitoke-Mabayi : 12 personnes arrêtées pour meurtres

11-02-2017

La police et l’administration les ont appréhendées car elles tuaient les gens les accusant de sorcellerie. Satisfaction des familles.

Deux semaines viennent de s’écouler, les habitants des collines Mageyo et Rumvya, commune Mabayi vivaient une peur panique suite aux gens qui s’étaient engagés dans la chasse à toute personne accusée de sorcellerie.

Suite à cela, la police et l’administration ont enfin décidé de prendre cette question en mains afin de lutter contre cette pratique à Mabayi.

Selon les habitants rencontrés dans la colline Mageyo, des groupes d’individus circulaient pendant la nuit, avec des gourdins et machettes. Ils menaçaient des ménages des personnes âgées les accusant de sorcellerie.

« Cette situation a suscité un sentiment de peur et de méfiance à l’endroit des voisins de ces derniers, craignant d’être tués à leur tour », indiquent certains élus locaux.

Sur la colline Rumvya, les mères en âge avancé n’allaient plus aux champs à cause de ces groupes.

« Nous avons tous peur d’eux car une fois accusé de sorcellerie, on est battu à mort», témoigne Jacques Nzeyimana qui a déjà perdu les siens suite à cette barbarie.

Les défenseurs des droits de l’Homme demandent à la police et à l’administration de travailler de concert pour que le reste de ces malfaiteurs soit arrêté et traduit devant les instances judiciaires.