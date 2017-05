Au sommaire de l’édition de vendredi 12 mai 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• La Commission nationale de dialogue inter-burundais (CNDI), a remis ce vendredi 12 mai son rapport final au chef de l’Etat Pierre Nkurunziza. «La majorité des Burundais consultés ont en commun la volonté de supprimer les limites de mandats présidentiels», lit-on dans le communiqué sorti par Mgr Justin Nzoyisaba, président de la CNDI.

Cependant, nuance-t-il, une autre partie non négligeable de la population estime que les limites de mandats sont un gage de démocratie. Et de soutenir que le rapport de sa commission résulte des consultations menées auprès de la population : «C’est une synthèse de plus de 26.000 prises de paroles et de propositions».

• «Le gouvernement chinois s’engage à poursuivre son aide au Burundi sur le plan économique, financière et alimentaire.» Déclaration du vice-président chinois, Li Yuchao à l’issue de sa visite officielle de deux jours au Burundi.

Il a rappelé que Bujumbura et Pékin entretiennent des bonnes relations de coopération depuis les indépendances. Il a beaucoup insisté sur l’auto-détermination de chaque pays. «C’est à la population de choisir sa voie».

• Le secrétaire général du parti au pouvoir, Evariste Ndayishimiye a animé ce vendredi 12 mai, une conférence de presse où il s’est exprimé sur les petits monuments en l’honneur du Cndd-Fdd. Il appelle les militants de ce parti qui construisent ces monuments de ne pas empiéter sur la voie publique ou sur les propriétés des gens.

Selon lui, quelques messages écrits sur ces monuments ne seraient pas bien appréciés par certaines personnes. Le secrétaire général du Cndd-Fdd reconnaît avoir demandé au comité de discipline de ce parti de préparer des messages à proposer pour ces monuments.

• Les militants burundais des droits de l’Homme qui se sont levés pour contester le 3ème mandat controversé du président Pierre Nkurunziza ont rencontré ce vendredi 12 mai à Genève des experts du Groupe de travail de l’ONU sur les disparitions forcées ou involontaires (GTDFI).

Selon Me Armel Niyongere, membre de cette délégation, l’objectif est de demander à ces experts onusiens de se pencher sur des cas de disparitions récurrents au Burundi.

• L’office burundais des recettes (OBR) reconnaît avoir connu au mois de mars de cette année un déficit de 8,21 milliards de Fbu par rapport à ses prévisions.

Selon Jean Mvuyekure, porte-parole de l’OBR, même au mois de février, cet office n’a pas atteint ses objectifs. D’après lui, ce n’est pas tous les jours que les objectifs fixés soient réalisés.