Au sommaire de l’édition de ce vendredi 9 juin 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• « J’ai l’honneur de vous informer que cette conférence ne peut pas se tenir.» La réponse du maire de la ville de Bujumbura, à la correspondance lui adressé par le président du Groupe parlementaire réuni dans la coalition Amizero y’abarundi. Dans sa correspondance, le député Célestin Ndikumana demandait à la mairie l’autorisation de tenir une conférence de presse. Le maire Freddy Mbonimpa a répondu niet, considérant que la coalition Amizero y’abarundi est une coalition qui s’est formée pendant la période électorale de 2015. Il indique que cette coalition n’a pas de personnalité juridique au regard de la loi.

• La Communauté islamique du Burundi qualifie de perturbateurs les musulmans de la commune Buterere qui organisent depuis quelques temps des sit-in devant la Comibu. Le président de cette communauté Cheikh Sadiki Kajandi Abdallah déclare savoir l’endroit ou serait détenu l’Imam de la mosquée de Buterere Imam Khalid Miburo, il demande à ces musulmans d’attendre que la justice fasse son travail et statue sur son cas.

La police quant à elle indique l’Imam Khalid Miburo est pour le moment dans les mains du Service national des renseignements. « En plus d’avoir alimenté les perturbations dans sa mosquée, il est également suspecté de trafic de filles et femmes vers les pays arabes, » a indiqué le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye.

• Plus de 2000 filles encore sur le banc de l’école sont victimes de grossesse non désirée. Les chiffres avancés par le docteur George Gahungu, responsable du service jeunesse et lutte contre le sida au sein du Fonds des Nations unies pour la population. Il indique que les défis sont importants pour parvenir aux objectifs fixés : parvenir à zéro grossesse en milieu scolaire.