Au sommaire de l’édition de ce mercredi 24 mai 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Les arriérés des indemnités des militaires en mission de maintien de la paix en Somalie ne sont pas encore arrivés au Burundi, selon les autorités de l’armée burundaise en Somalie. Elles font savoir que l’UA n’a pas encore informé les autorités burundaises d’un quelconque envoie des indemnités dans les banques burundaises mais si elles gardent espoir sur un imminent déblocage.

Cela a été dit alors que les informations faisant état d’un déblocage par l’UE des arriérés des soldats burundais engagés dans l’Amisom. Il s’agit de quelque 23 millions d’euros, une somme qui couvre les salaires de la période qui va du 15 mars au 30 septembre 2016, de l’argent qui aurait été remis comme convenu à l’Union africaine, qui l’a renvoyé à son tour dans une banque privée du Burundi, la Bancobu, il y a environ une semaine. Et c’est cette banque qui est censée se charger, conformément aux nouveaux accords entre les parties, de payer directement les soldats engagés au sein de la force africaine en Somalie.

• Un recensement de tous les anciens combattants et les anciens militaires nommés ex Fab est en train d’être réalisé dans tout le territoire national. Selon le porte-parole du ministère des forces armées, Gaspard Baratuza, l’objectif est de ce recensement est de permettre au service chargé de fournir assistance à tous les anciens. Il l’indique alors qu’une psychose s’était installée dans la commune Rumonge. On parlait d’un recensement des ex Fab seulement et dans la seule commune Rumonge. Ces derniers s’interrogeant sur l’objectif de cet acte.

• Le cadavre d’un étudiant du nom de Nimenya Jackson a été découvert dans la matinée ce mercredi, près du boulevard Mwambutsa séparant les quartiers Kigobe et quartier 6 zone Ngagara de la commune Ntahangwa au nord de la capitale.

Des habitants de ce quartier disent qu’ils ont entendu un seul coup de feu à 3 heures 42 minutes de la nuit de ce mardi à mercredi 24 mai 2017. Les auteurs et les motifs de cet assassinat ne sont encore connus. Les enquêtes sont en cours pour débusquer ce malfaiteur.

• Deux personnes ont été kidnappées le matin de ce mercredi sur la colline de Nyamabere, à Mpanda en province de Bubanza, par des gens non identifiés. Leurs proches affirment qu’ils sont des sympathisants d’Agathon Rwasa. Leurs familles indiquent les avoir cherchées dans tous les cachots de Bubanza sans succès.

Le chef du poste de police à Mpanda dit qu’il a été informé de cette disparition et que les recherches sont lancées.