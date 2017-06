Au sommaire de l’édition de ce mercredi 14 juin 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• La situation prévalant au Burundi est parmi les questions sur la table de la 35ème session du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU qui se tient depuis ce mercredi 14 juin à Genève. La Commission d’enquête sur le Burundi compte présent son deuxième rapport.

Bujumbura fait savoir qu’il n’attend rien de cette session d’autant plus que «ce rapport ne diffère en rien des conclusions de l’EINUB », l’enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi présentées par trois experts en droits de l’Homme. C’est ce qu’a indiqué ce mercredi 14 juin le ministre burundais en charge des droits de l’Homme, Martin Nivyabandi, lors d’une conférence de presse. Selon lui, ce rapport est biaisé.

Bujumbura n’a pas envoyé de délégation pour prendre part à cette 35ème session du Conseil des droits de l’Homme, il sera représenté par l’ambassadeur du Burundi auprès des Nations Unies à Genève.

Selon Me Armel Niyongere, activiste des droits de l’Homme, tout e qu’on peut attendre de cette session est que le rapport de la Commission d’enquête dur le Burundi montre et prouve qu’il y a des exécutions extrajudiciaires et des crimes contre l’humanité qui ont été commis au Burundi.

Me Armel Niyongere est membre du Collectif des avocats des parties civiles qui a dernièrement adressé 98 nouveaux mandats au bureau du Procureur à la Cour pénale internationale portant à près de 800 le nombre total de mandats confiés à cet organe.

• Deux personnes ont été blessées par balle dans la nuit de ce mardi 13 juin à Kamesa en zone Musaga. Il s’agit d’un enseignant du Lycée municipal de Musaga et son domestique, leurs agresseurs n’ont pas été identifiés.

Selon des sources sur place, une personne a été arrêtée et embarquée pour le SNR (Service national des renseignements) pour des raisons d’enquête.

• Deux personnes ont été arrêtées ce mercredi 14 juin à Gihanga au village VI dans la province de Bubanza. Ces deux jeunes gens sont poursuivis pour une tentative d’assassinat du président de la Ligue des jeunes Imbonerakure dans cette commune.

Pasteur Hakizimana alias Ciza était porté disparu depuis 6 jours. Selon des sources à Gihanga, sa tête était mise à prix. D’après ces mêmes sources, ses ravisseurs avaient reçu une somme de 2 millions de Fbu pour l’exécuter.

• Un fidèle d’Agathon Rwasa, premier vice-président de l’Assemblée nationale, en même temps leader historique du FNL a été arrêté dans la nuit de ce mardi 13 juin vers 19 heures sur la colline Bwoga dans la commune de Gitega.

Il est reproché à Alain Nduwayezu d’être membre du groupe qui a barré la RN2 vers la fin de la semaine dernière.

Edouard Nzeyimana, président de la Coalition Amizero y’Abarundi (pilotée par Agathon Rwasa lors des élections de 2015) à Gitega, parle d’une chasse des sympathisants d’Agathon Rwasa.

• «Le Burundi est sous la menace de désertification si rien n’est fait», a alerté ce mercredi 14 juin Samuel Ndayiragije, directeur de l’Office burundais pour la protection de l’environnement (OBPE), dans le cadre de la semaine dédiée à l’environnement.

C’était du 5 juin, journée internationale de l’environnement, au 17 juin, journée de la lutte contre la désertification.

«La démographie galopante est en grande partie responsable de la dégradation de l’environnement au Burundi», a déclaré le directeur de l’OBPE. Il en appelle au respect de toutes les lois de protection de l’environnement. Selon lui la restauration de la fertilité des sols est possible, cela passe par le reboisement.

Il laisse entendre que les communes Busoni et Bugabira de la province Kirundo sont sous menace de désertification. Des signes de désertification sont également évidents en commune Gihanga de la province Bubanza. Il indique que les euphorbes, flore remarquable dans ces régions, sont des précurseurs de la désertification.