Au sommaire de l’édition de ce mardi 27 juin 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• L’envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Michel Kafando est à Bujumbura. Durant sa première visite de trois jours à Bujumbura, il aura à rencontrer différentes autorités du pays, dont le président Pierre Nkurunziza.

• Le ministre des affaires étrangères, Alain-Aimé Nyamitwe indique que durant ces six derniers mois, les relations entre le Burundi et la Belgique se sont améliorées. « Les navettes opérées par le Burundi en Belgique ont contribué à améliorer les choses.» Il ajoute néanmoins que les relations entre l’Union européenne et le Burundi stagnent.

• Les trois points focaux de l’organisation, PARCEM à Muramvya dont un Provincial et deux de la Commune Mbuye de la même province viennent d’être transférés à Mpimba cet après-midi du 27 juin. Cela après un interrogatoire au niveau du parquet de la République à Mukaza Ils étaient détenus dans les cachots du service national de renseignement à Bujumbura 2017. Il s’agit d’Emmanuel Nshimirimana, Gatore Aimé Constant et Marius Nizigama.

La police indique que ces personnes ont été arrêtées parce qu’accusées de créer des réseaux communaux des lanceurs d’alerte sans l’aval de l’administration et en discriminant les jeunes du parti au pouvoir qui n’ont pas été associés. Bien plus, toujours selon la police, ces personnes étaient munis des papiers sur lesquels il était inscrit des mots ’alerte, alerte, alerte’ de nature à déstabiliser la population.

• Un policier du garde du nom de Cyprien Ngendakuriyo a été décapité dans une attaque armée contre le bureau postal de la commune Musigati, province Bubanza. Des hommes armés se sont emparés de l’arme du policier. Le porte-parole de la police fait savoir que 6 personnes soupçonnées d’être à l’origine de cette attaque ont été interpellées par la police de la commune Musigati, ce mardi dans la matinée. Elles ont été conduites au cachot de la police de cette commune pour interrogatoire.